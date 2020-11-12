En iyi yarış oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil yarış oyunu önerisi

Hem eski yıllarda hem de son yıllarda piyasaya çıkmış olan pek çok yarış oyunları bulunmaktadır. Günümüzde oyun sevenler bakımından takip edilen yarış oyunları birbirinden farklı ve eğlenceli oyunlardan oluşmaktadır.

Assetto Corsa

Assetto Corsa oyun sevenlere gerçek bir sürüş deneyimi yaşatmaktadır. 2014 yılında piyasaya çıkan bu oyun çıktığı yıldan beri günümüze kadar gelmiş en çok sevilen yarış oyunları arasında yer almaktadır. Bir force Feedback desteği ve en ufak detaylarına kadar setup'lara hakim olan pek çok araç bulunmaktadır. Online olarak oynanan bu oyun içerisinde çok sayıda araç bulunmaktadır.

Burnout Paradise

Yarış oyunları bilindiği üzere eğlence oyunlarıdır. Yarış oyunları arasında en çok eğlendiren diğer bir oyun ise Bunout Paradise olmaktadır. Hız ve eğlence arayan kişiler için ideal bir oyun olan Burnout Paradise içerisinde kaza yapmak bile oldukça eğlenceli olmaktadır. Oyun büyük bir şehir içerisinde geçmektedir. Virajlar arasından geçerek, rakiplerin ayağına çelme takarak ve ağır çekimler ile çekilen kazalar ile oldukça eğlenebilirsiniz.

Colin McRae Rally 2.0

Play Station oyunları arasında en gerçekçi ralli deneyimi sunan Colin McRae Rally 2.0 oyunu WRC'de yer alan araçları ve disiplindeki ralliler ile pek çok kişi tarafından sevilmektedir. Arkasından gelen pek çok oyun ile kıyaslanmış ve oyun sevenlerin en çok sevdiği oyunlardan birisi olmuştur.

DİRT Rally

2015 yılında çıkmış olan DİRT Rally oyunu muhteşem bir rally oyunudur. Tüm yarış seven oyuncular tarafından sevilmiş olan DİRT Rally oyunu muhteşem grafikleri ve optimizasyonu ile gerçekçi sürüş deneyimini sunmaktadır. Bu özellikleri ile de serinin diğer oyunlarından ayrılmaktadır.

Forza Horizon 3

Forza Horizon 3 oyunu içerisinde 500'den fazla araç sayısı bulunmaktadır. En ince detayına kadar modellenmiş olan araçlar ile muhteşem sürüş deneyimlerini yaşayabilirsiniz. Oyun içerisinde tıka basa doldurulmuş bir harita, muhteşem ve yağmur efektleri ile açık oto pazarı ve iki pilot arasında düellolar bulunmaktadır. Forza Horizon 3simülastyon oyunlarına kayan Forza Motorsport 7 ile birlikte bilgisayar oyunları arasında bulunan en iyi yarış oyunlarından olmaktadır.

The Crew

The Crew 2014 yılında piyasaya çıkmış ve alışık olduğumuz tüm oyunlardan daha büyük dünyası ile oyun sevenleri büyülemeyi başarmıştır. Yarış içerikleri ile günümüzde yarış oyunları arasında en çok sevilen oyunlardan biri olmaktadır. The Crew oyunu hem keyifli dakikalar yaratmakta hem de uzun süre oyunun başından kalkamayacağınız kadar sizleri bağlamaktadır.

Grid 2

Yarış oyunları arasında en gerçekçi oyunlardan olan Grid 2 hem tecrübeli hem de sıradan insanları bir araya getirmiştir. Geniş bir lisanslı araba ve pist yelpazesine sahiptir. Yarış oyunları sevenler için kesinlikle iyi vakit geçirilmesini sağlamaktadır. Oyunun güçlü oynanışı ve muhteşem grafikleri ile oyun sevenler için oldukça sevilmiş bir oyundur.

Project Cars

Bilgisayarların grafik kartlarını zorlayacak bir yarış oyunu olan Project Cars oyunculara gerçek mi oyun mu karar veremeyecekleri bir deneyim sunmaktadır. Işıklandırma, gölgelendirme efektleri ile birlikte hava durumu motoru ile oyunculara nefes kesen bir yarış tecrübesi yaşatmaktadır.

Need For Speed

2010 yapımı olan Need For Speed oyunu oyunculara gerçek hayatta yapamayacakları deneyimleri sunmaktadır. Birçok yarış modu ve seçenekleri ile oyundan keyif alabilmek için çevrim içi olarak başka oyuncular ile karşı karşıya oynanması tavsiye edilmektedir.

Rocket League

Geleneksel yarış oyunları arasında yer almasa da en eğlenceli araba oyunları arasında yer almaktadır. Kapalı bir arena içerisinde hoplayan ve zıplayan arabalar ile birlikte futbol oynanmaktadır. Oyun içerisinde pek çok farklı arabalar ile çevrimiçi oynama imkanına da sahipsiniz.