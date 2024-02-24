‘En iyi arkadaşları’ sayesinde fenomen oldu

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Gaziantep’te yaşayan ortaokul 5’inci sınıf öğrencisi Mahir Ege Demir geçtiğimiz aralık ayında kitaplar hakkında videolar yayımladığı bir Instagram hesabı açtı. @books_and_ege isimli hesabının kısa sürede 100 bine yakın takipçisi oldu. 7 yaşından beri her fırsatta kitap okuyan Demir yayına başladıktan birkaç gün sonra 300 takipçiye ulaştığında büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Mahir Ege Demir çektiği bir videoda “Arkadaşlar bugün 300 kişiye ulaştık. Çok teşekkür ederim ama beni neden bu kadar sevdiğinizi anlayamadım” dedi. Bu içtenliğiyle günden güne daha fazla kişiye ulaşan ve kitap okumayı yeniden havalı yapan gençle konuştuk.

Mahir Ege Demir okuduğu kitaplar arasında George Orwell’in ‘Hayvan Çiftliği’ ile J. K. Rowling’in ‘Harry Potter’ serisini farklı bir yere koyduğunu söylüyor. Haftada iki kitap videosu paylaşan Demir, dünya ve Türk edebiyatıyla fantastik romanlar okumayı tercih ediyor. Kitapları seçerken en çok yaşına uygunluğuna dikkat ettiğini belirtiyor ve şunları anlatıyor: “Genellikle haftada iki kitap okuyorum. Ardından hem önceden okuduğum hem yeni bitirdiğim kitapları özetleyen videolar çekiyorum. Okuldayken teneffüslerde ve boş derslerde hep kitap elimde. Evimde olduğu gibi okulda da özel bir kitap okuma alanım var. Örneğin okulda öğretmenler odasının girişindeki kırmızı kanepe benim okuma köşem. Bazen öğretmenlerim teneffüsleri dinlenmeye ayırmam gerektiğini söylüyor ama ben bu süreyi kitap okuyarak değerlendiriyorum. Çünkü en iyi arkadaşlarım kitaplar” diyor.

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“Sadece ailem ve arkadaşlarımın beni takip edeceğini düşünüyordum ama bir anda binlerce kişiye ulaştım.”

Demir’in en sevdiği ders Türk dili ve edebiyatı. Zaten ileride de bu dersin öğretmeni olmak istiyor. İnternet fenomenliği macerasınıysa şöyle özetliyor: “Para biriktirip ‘Harry Potter’ serisinin tüm kitaplarını almış ve hemen okumaya başlamıştım. İlk kitabı bitirince de mutluluğumu sevdiklerimle paylaşmak için bir video çektim ve o zamanlar yeni açtığım Instagram hesabıma onu yükledim. Sadece ailem, akrabalarım ve arkadaşlarımın beni takip edeceğini düşünüyordum ama bir anda binlerce kişiye ulaştım. Hesabımdaki takipçi sayısı arttıkça ailem de daha profesyonel içerikler hazırlayabilmem için bana yardım etti.”

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Video yüklemeye devam ettikçe takipçi sayısının katlanarak arttığını belirten Demir, bu durumun onu hem çok şaşırttığını hem de çok mutlu ettiğini söylüyor: “Kitaplar sayesinde bir anda sosyal medya fenomenine dönüştüm. İnsanları kitap okumaya teşvik ediyor, hatta kitap seçimlerinde onlara yol gösteriyorum. Paylaşımlarımla birlikte arkadaşlarımdan da kitap okumaya başlayanlar oldu. Bana mesaj atıp önerdiğim kitapları soruyorlar. Takipçilerim de benden kitap tavsiye etmemi istiyorlar. Hiç tanımadığım insanlardan bir sürü yorum ve mesaj alıyorum.”

Mahir Ege Demir’in bu kadar sevilmesinin sebebi ona göre okuduğu kitapları oldukça doğal anlatıyor olması. İnsanlar yazdıkları yorumlarda da Demir’in en çok içtenliğini ve samimi olmasını sevdiklerini söylüyorlar. “Gelecekte sosyal medya üzerinden gelir elde etmeye başlarsam, benim gibi kitap okumak isteyen ama maddi durumu nedeniyle çok fazla kitap alıp okuyamayan herkese kitap almak ve onların kitap okumalarını sağlamak gibi bir amacım var” diyen Demir’in takipçileriyse çoğunlukla yetişkinlerden oluşuyor.

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‘2,5 YAŞINDAYKEN VİDEO ÇEKİYORDU’

Mahir Ege Demir’in annesi Gamze Demir de sosyal medya hesabının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediklerini söyleyip şunları anlattı: “Ege 2,5 yaşından beri video çekiyor. Daha konuşmayı beceremezken ‘Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz’ dediği videoları var. Kitaplara olan sevgisini erken yaşlardan itibaren çektiği videolarla birleştirdi. Çok doğru bir şekilde kendini bulduğunu düşünüyorum. Çoğunlukla yetişkinlerin onu takip etmesi bizi şaşırtan ve mutlu eden bir durum. Videolar yayımlanmadan önce eşim ve ben Ege’yle birlikte düzenlemelerini yapıyoruz. Yaşı çok küçük olduğu için hesap kontrollerini de biz sağlıyoruz.”