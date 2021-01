En büyük bağışçı vefatının 30’uncu yılında anıldı

TEV’in her yıl geleneksel olarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda mezarı başında yaptığı anma töreni, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığı gözetilerek online’a taşındı ve TEV YouTube kanalı üzerinden yayınlanarak sevenleriyle paylaşıldı.

Vasiyetiyle tüm mal varlığını, Türk çocuklarının eğitimine harcamak üzere bağışlayan Türkan Sedefoğlu, TEV’in en büyük bağışçılarından biriydi. Burs Fonu’nun geliriyle bugüne dek öğrencilere 14 bine yakın burs desteği sağlandı. Türkan Sedefoğlu’nun bağışları ile ayrıca özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü TEVİTÖL’de, adını taşıyan bir öğrenci yatakhanesi yaptırıldı. Sedefoğlu’nun hayallerinden biri ‘’Denize nazır bir okul yaptırılmasıydı.’’ Bu isteği yerine getirilen Sedefoğlu’nun adına Çengelköy’de ‘’TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulu’’ yaptırıldı.

ÖĞRENCİLERE 14 BİNE YAKIN BURS VERİLDİ

Anma töreninde konuşma yapan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, ‘’54 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızda kaynaklarımızın sürekliliğini sağlayan bağışçılarımız en büyük desteğimiz. Bugüne kadar 1500’ü aşkın bağışçımız mal varlıklarını Vakfımıza bağışlayarak desteklerini sundu. Bu kaynaklarla Vakfımız içinde adlarına kurulan fonlar sayesinde öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu bağışçılarımız arasında dönemin önde gelen iş adamları, iş kadınları, öncü akademisyenleri ve önemli sanatçıları var. Bugün andığımız Türkan Sedefoğlu da Cumhuriyet tarihinin en başarılı, devir değiştiren kadınlarından biri. Kendisi radyo reklamlarını Türkiye’de başlatan, büyüten, genişleten ve kitlelere izleten bir iş kadını. Zamanında sağlık nedenleriyle eğitimini tamamlayamadığı için de eğitime azami önem vermiş. Yaşadığı müddetçe devamlı eğitimi ve ihtiyacı olan öğrencileri desteklemiş. Vasiyetinde de tüm mal varlığını TEV’e bağışlayarak desteğinin vefatından sonra da devamını arzulamış. 30 yıl boyunca adına kurulan Türkan Sedefoğlu Fonu’ndan 14 bine yakın burs verildi. Sadece bununla da kalınmadı. Türkan Sedefoğlu’nun bıraktığı varlıklarla bir ilköğretim okulu yaptırıldı; Çengelköy’deki TEV Türkan Sedefoğlu İlköğretim Okulu. Okulumuzda 24 derslik var ve 800 öğrencimiz halihazırda eğitim görüyor. Bunlara ek olarak, özel yetenekli öğrencilerimizin okuduğu TEVİTÖL’de de adına öğrenci yatakhaneleri yapıldı. Türkan Sedefoğlu Fonu’ndan öğrencilerimiz desteklenmeye devam edecekler.” dedi.

“YARATICILIĞA VE HAYALE HER GÜN ZAMAN AYIRIN”

Her yıl 23 Ocak’ta, Türkan Sedefoğlu’nun vefat yıl dönümünde, kabrinin başında öğrencileriyle, bursiyerleriyle ve değerli ailesiyle bir araya geldiklerini, Mart ayında doğum gününde de adını taşıyan okulda kendisini andıklarını söyleyen Yıldız Günay, şöyle devam etti: “Maalesef bu yıl kabri başında olamıyoruz. Pandemi nedeniyle yan yana olamasak da dijital platformlarda anmalarımızı yapıyoruz. Tek tesellimiz ise dijital ortamda daha çok sevenine ve hayranına ulaşmamız. Türkan Sedefoğlu bizlere büyük ilham verdi. Feslefesiyle örnek oldu. Bu örneklerden bir sözünü paylaşmak isterim: “Yaratıcılığa ve hayale her gün zaman ayırın.” Bugün hepimiz kendisini anarken her gün küçük de olsa biraz vaktimizi hayal kurmak için ayıralım. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, Vakfımıza verdiği destekler için minnetlerimizi sunuyoruz. Mekanı cennet olsun.”