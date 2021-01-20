EMMC nedir ve ne işe yarar? Emmc kartlar ve SSD arasındaki farklar nelerdir?

eMMC bu veri depolama bileşenleri arasından en sık kullanılandır. Çünkü eMMC genel olarak cihaza bağlı bir şekilde bulunmakta olup cihazdan çıkarılamaz.

EMMC Nedir?

Pek çok kişi eMMC’yi genelde katı hal sürücüsü (SSD) şeklinde bilmektedir. HDD gibi hareketli olan bir parçası yoktur ve de oldukça hızlıdır. Genel olarak eMMC ve SSD kartlar aynı olan temel standarda göre üretilmiş ve hemen hemen aynı prensipler ile çalışmaktadır. Akıllı telefonunuz ya da tabletiniz var ise yüksek ihtimal ile içinde eMMC bulunan cihazınız da vardır.

SSD Nedir?

Günümüzde katı hal sürücüsü olan Solid State Drive (SSD) tam olarak elektronik veri depolama bileşeni olmaktadır. SSD’lerin genel olarak en önemli özelliği olan hareketli parçaların olmamasıdır. Yani teknik olarak açıklanır ise katı hal, yarı iletken kullanan elektronikler anlamına gelmektedir. Hareketli parçanın olmaması sürtünme olmadığı için de daha az aşınma ve ya yıpranma anlamına gelmektedir. Hareketli parçalar olmadığı zaman verileri okuma ve ya yazma daha da hızlı olacaktır.

SSD ve eMMC Arasındaki Fark Nedir?

SSD’ler kolay bir şekilde çıkarılabilir ve ya değiştirilebilir. Falat, eMMC genel olarak cihaza lehimli olmaktadır. Bu nedenle de çıkaramazsanız ve değiştiremezsiniz. Günümüzde eMMC depolama hafızasını arttırmak amacı ile cihazınızı değiştirmek gereklidir. En büyük eMMC kapasitesi de sadece 128 GB olmaktadır. eMMC, akıllı telefonda, tablette ve son zamanlarda kullanılan notebooklarda bir depolama alanı olmaktadır.

SSD sürücü içinde SD kartlara benzeyen bir takım yonga vardır. eMMC içinde ise sadece bir adet çip vardır. Bu nedenle de SSD’ler eMMC’lerden daha da uzun ömre sahip olmaktadır. Bir eMMC sahibi dizüstü bilgisayar, bir SSD sahibi dizüstü bilgisayardan genel olarak çok daha ucuzdur. Eğer fazla depolamaya ihtiyaç yoksa ve eMMC iyi bir fikir olmaktadır.

İnternet’te dolaşmak gibi bir takım işler için eMMC depolama ayrıca notebook için de iyi bir tercihtir. Ayrıca büyük, güven dolu, yerel depolama alanına ve de hızlı veri erişimine sahip olan dizüstü bilgisayara ihtiyacınız var ise SSD dizüstü bilgisayar her zaman için en iyisi olcaktır. SSD tercihi maliyeti daha yüksek olmaktadır. SSD dizüstü bilgisayarlarda her zaman yüksek performans elde edilmektedir. Oyun oynamak gibi yüksek performans gerektiren programlar için SSD destekli bilgisayarlar gereklidir.