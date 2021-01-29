EMG nedir?

Elektronöromiyografi (ENMG) veya daha yerleşmiş adı ile Elektromiyografi (EMG), elektro (elektriksel), nöro (sinir), miyo (kas) ve grafi (yazı) sözcüklerinden oluşan bileşik bir sözcük olup sinirler ve kasların elektriksel sinyallerinin yazdırılması anlamını taşır. EMG çevresel sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, çevresel sinirlerde ortaya çıkan işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir. Bir EMG incelemesinde hastaya farklı testler uygulanabilir. En çok uygulanan testler "sinir ileti çalışmaları" ve "iğne elektromiyografisi" testleridir.

Çevredeki, fizik (ışık, ısı, yanma, batma, ağrı, temas, basınç vs) ve kimyasal faktörler (tad ve koku oluşturan bileşikler), ile organizmanın durumunu belirten faktörler (pozisyon, gerilme, yer çekimi, açlık vs) özel reseptörleri vasıtası ile elektriksel sinyallere dönüştürülerek ilgili duyu sinirlerine aktarılır. Bu duyu sinirleri aldığı elektrik sinyalini omurilik vasıtası ile merkezi sinir sistemine aktarır, sinyaller orada değerlendirilir, bellektekiler ile kıyaslanır ve duyum olarak algılanır.

Organizmada algılanan bu duyumlar organizmanın çevreye karşı durumunu belirler ve çevrenin durumuna uyum göstermek için organizmada tepkiler oluşur, doğaldır ki bu tepki, organizmanın korunması ve yaşamını, giderek türünü devam ettirmesine yöneliktir.

En bilinen tepki de harekettir. Beyindeki hareketten sorumlu jeneratör hücrelerden çıkan elektriksel sinyaller omuriliğe ve oradan kaynak alan sinir telleri vasıtası ile ilgili kaslara ulaştırılırlar.

NE GİBİ DURUMLARDA EMG TETKİKİNE BAŞ VURULUR?

Bel ve boyun fıtıkları,

Elllerde ayaklarda uyuşmalar ağrı yanma

Kollarda bacaklarda uyuşma ve kuvvet azlıkları,

Şeker hastalığında uyuşma

Dializ hastalarında uyuşmalar

Kaslarda erime ve seyrimeler

Kaslarda aşırı kasılma,

Kas ağrıları

Zaman zaman olan kuvvetsizlik atakları

Özellikle günün ilerleyen saatlerinde olan kuvvet azalmaları göz kapağı düşmeleri

Yüz felçleri

Belirli kas gruplarında kuvvetsizlik

Kaza ve delici kesici silah yaralanmalarına bağlı hareket ve duyu kusurları

Enjeksiyonlara bağlı hareket ve duyu kusurları

Zehirlenme ve ilaçlara bağlı hareket ve duyu kusurları