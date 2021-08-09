Elmas Nasıl Anlaşılır? Gerçek Ve Sahte Elmas Birbirinden Nasıl Ayırt Edilir

Elmas, çok değerli olarak bilinen bir taştır. Elmasın gerçek olduğunu anlamak için kullanılan çok basit bir yöntem bulunuyor. Bir kağıt üzerine kurşun kalemle çizgi çizilerek, elmasın kontrolü yapılabilir. Çizgi görünüyorsa elmas sahtedir.

Elmas Nasıl Anlaşılır?

Bir taşın elmas olup olmadığını anlamının birçok püf noktası bulunuyor. Uygulanacak olan bazı basit yöntemlerle, elmas taşının gerçek olup olmadığı tespit edilebilir. Uygulanan en basit yöntemlerden biri de, kağıt üzerine kurşun kalemle çizgi çizmektir. Herhangi bir boş kağıda kurşun kalemle çizgi çizilerek, üzerine elmas koyulur.

Elmas üzerinden kurşun kalemin görünüp görünmediği kontrol edilir. Çizginin net bir şekilde görünüp görünmediği oldukça önemli bir konudur. Eğer çizgi görünmüyorsa, elmas gerçektir. Çizginin görünmesi durumunda, elmasın sahte olduğu anlaşılır. Elmas gibi değerli bir taşı kalemle çizmek mümkün değildir. Eğer kalemle çiziliyorsa, elmasın yine sahte olduğu kolayca anlaşılabilir.

Gerçek ve Sahte Elmas Birbirinden Nasıl Ayırt Edilir?

Gerçek ve sahte elması birbirinden ayırt etmek için uygulanması gereken bazı basit yöntemler vardır. Özellikle elmasların kurşun kalemle çizmek, anlamanın en kolay yoludur. Pırlanta ve elmas gibi çok değerli taşlar herhangi bir şekilde kalemle çizilemez. Eğer elmas taşı olduğu düşünülen taş kalemle çizilebiliyorsa, gerçek olmadığını gösterir. Kalemle çizilmeyen taşlar, gerçek elmas olarak kabul edilebilir. Elması sadece, başka bir elmas taşı çizebilir.