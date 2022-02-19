Eliptik nedir, ne işe yarar? Eliptik bisiklet hangi bölgeleri çalıştırır?

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Eliptik bisiklet, spor salonlarında sıkça kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir alettir.

Eliptik Nedir?

Eliptik bisiklet, sıradan bir bisiklet hareketinden çok daha güçlü sonuçlar vermesini sağlar. Bu cihaz ile düzenli olarak yapılan çalışmalar, vücudun daha sağlıklı olmasını sağlar.

Eliptik Bisiklet Ne İşe Yarar?

Eliptik bisiklet, normal bisiklet hareketlerinden çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkarır. Bu cihaz ile düzenli çalışmalar yapıldığında ise,

Vücudun pek çok bölümünün sıkılaşmasını sağlar.

Çok daha hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar.

Bacak kaslarında meydana gelen gerginliğin giderilmesine yardımcı olur.

Sırt ağrılarından kurtulmayı kolaylaştırır.

Eliptik bisiklet, eklemlerin üzerine aşırı yük bindirmeyen ve günümüzde çok sık tercih edilen bir spor çalışmasıdır. Bu özelliği nedeni ile eklemlerinde bazı sorunlar olan kişiler tarafından da rahatlıkla tercih edilir. Bu cihazla yapılan spor, vücudun dengeli bir şekilde çalıştırılmasını sağlar.

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Eliptik bisikletten maksimum fayda sağlamak için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Bu kuralların başında ise, doğru bir duruşa sahip olmak gelir. Eliptik bisiklet kullanılırken, omurga kesinlikle dik tutulmalıdır. Aksi takdirde, çalışma sırasında omurgaya gereğinden fazla yüklenmek söz konusu olabilir. Bu durum ise, omurganın ve kasların incinmesine neden olur.

Eliptik Bisiklet Hangi Bölgeleri Çalıştırır?

Eliptik bisiklet, vücudun pek çok bölgesini çalıştıran bir spor aletidir. Özellikle de klasik bisiklet hareketlerinden farklı olarak üst vücut kaslarını da çalıştırır.

Üst vücutta göğüs, kol ve sırt kaslarının çalışması sağlanır. Alt vücutta ise, ön ve bacak kasları, karın kasları ve kalça kasları rahatlıkla çalıştırılabilir. Aynı zamanda bu alet vücudun göre bölgesinin çalışmasını sağlar. Göre bölgesi ise, boyundan bele kadar olan bölgeye verilen isimdir.