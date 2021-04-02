Elini Eteğini Çekmek ne demek? Elini Eteğini Çekmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük hayatta yaşanılan olaylar sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar nedeni ile sessiz kalmayı tercih edip hiçbir şeye karışmama kararı alınır. Elini eteğini çekmek deyimi de bu durumları anlatmak amacı ile sık sık kullanılan deyimlerden biri olmaktadır.

Elini Eteğini Çekmek Ne Demek?

​​​​​​Kişinin sosyal çevresinde bulunana soyut ya da somut olaylara ilgisinin azalması hiçbir işe karışmaması anlamına gelmektedir.

Elini Eteğini Çekmek Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bir kenara çekilip çevresiyle ilgisini kesmek, toplumun yaşayışına karışmamak, dünya işleri ile ilgilenmez hale gelmek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Son yaşadığı olaydan sonra işyerinden ve bütün işyeri ile ilgili konulardan elini eteğini çekti. Sanki hiç o konuların içine dahil olmamış gibi davranmaya devam etti.