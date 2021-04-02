Eli Kalem Tutmak ne demek? Eli Kalem Tutmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Eli kalem tutmak ne demektir? Eli kalem tutmak deyiminin anlamı nedir? Eli kalem tutmak hangi durumlarda söylenmektedir? Eli kalem tutan kişi nasıl olmaktadır? Eli kalem tutmak deyiminin anlamını ve cümle içinde kullanımı İle örnekleri sizler için derledik
Eski dönemlerde yaşayan kişiler de okuma yazma oranı oldukça düşük olması nedeniyle okula gitmek veya okuma yazma bilmek kavramı eli kalem tutmak olarak nitelendirilmiş ve deyimleşmiştir.
Eli Kalem Tutmak Ne Demektir?
Eli Kalem tutmak okuma yazma bilmek gerektiğinde kendini yazılı olarak ifade edebilmek demektir. Eli kalem tutan kişiler yazar ve şair olarak kişiler için de kullanılmaktadır.
Eli Kalem Tutmak Deyiminin Anlamı Nedir?
Eli kalem tutmak deyimi okula gitmek suretiyle okuma yazma bilmek ve kendini ifade edebilecek şekilde yazma kabiliyetine sahip olmak olarak anlatılmaktadır. Eli kalem tutmak deyiminde eğitim almak da ifade edilmektedir.
Eli Kalem Tutmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler
Kurtuluş savaşından sonra birçok öğrenci savaşta şehit olmuş eli kalem tutan kalmamıştı.
Ninem dedemi eli kalem tuttuğu için beğenmiş onunla evlenmişti.
Üniversiteyi bırak o toplulukta eli kalem tutan bir kişi yoktu.