Element ve bileşiklerin ortak özellikleri nelerdir? Aralarındaki farklar nelerdir?

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Elementler ve bileşikler, saf maddelerin bulunduğu iki formdur.

Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Elementler, tüm atomların tamamen aynı olduğu en basit kimyasal maddeleri oluşturur. Bileşikler ise sabit bir oranda kimyasal olarak birbirine bağlanmış iki veya daha fazla elementten oluşan kimyasal maddelerdir.

Kimya, maddi maddelerin yapılarının, fiziksel özelliklerinin ve kimyasal özelliklerinin incelenmesidir. Tüm gazların, sıvıların ve katıların aynı olmadığını anlamak çok önemlidir. Hepsi kompozisyonları bakımından farklıdır. Bu nedenle maddenin sınıflandırılması çok önemlidir. Maddenin sınıflandırılması;

Elementler

Bileşikler

Karışımlardır.

Elementleri, atom çekirdeklerinde aynı sayıda protona sahip bir atom türü olarak tanımlayabiliriz. Bir elementin atomları aynı sayıda protona sahip olsa da, farklı sayıda nötrona ve dolayısıyla farklı kütlelere sahip olabilirler. Elementler, modern periyodik tablodaki tek bir girişle ilgili olan tam kimyasal maddelerdir.

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İzotoplar: Aynı elementin atomları farklı sayıda nötrona sahip olduğunda, bunlar izotop olarak bilinir. Şu an itibariyle, ilk 94'ü doğal, geri kalan 24'ü sentetik olmak üzere 118 element bulunmaktadır.

Elementler sadece bir tür atomdan oluşur. Daha basit parçalara bölünemezler ve atom veya molekül olarak var olabilirler. Öğeler, IUPAC tarafından atanan sembollerle temsil edilir. Elementler periyodik cetvelde yer alır ve gruplarına göre metalik veya metalik olmayan olarak ayrılır. Metalik ayrıca Ana Grup Metalleri, Geçiş Metalleri ve f-blok metalleri olarak sınıflandırılır. Bunlar, özelliklerine bağlı olarak yine bölünürler.

İki veya daha fazla element, kütlece sabit bir oranda kimyasal olarak birleştiğinde, elde edilen ürün bir bileşik olarak bilinir. Bileşikler, atomlarının sabit bir oranında 2 veya daha fazla farklı tür elementten oluşan maddeler olarak tanımlanabilir. Elementler birleştiğinde, elementlerin bazı bireysel özellikleri kaybolur ve yeni oluşan bileşik yeni özelliklere sahip olur. Bileşikler kimyasal formülleriyle temsil edilir.

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Kimyasal formül, belirli bir kimyasal bileşiği oluşturan atomların oranlarının sembolik bir temsilidir. Bileşikler, moleküler bileşikler ve tuzlar olmak üzere iki tipte sınıflandırılabilir. Moleküler bileşiklerde atom birbirine kovalent bağlarla bağlanır. Tuzlarda iyonik bağlarla bir arada tutulur. Bunlar, her bileşiğin yapıldığı iki tür bağdır.

Element ve Bileşiklerin Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Bileşikler ve elementler arasındaki farkları kontrol etmeden önce, ne olduklarını bilmek ve derinlemesine kavramlarını öğrenmek çok önemlidir. Bu farklar;

Elementler, tek cins atomlardan oluşan saf maddelerdir. Bileşik, iki veya daha fazla farklı türdeki elementin kimyasal olarak sabit oranlarda birleşmesi ile oluşan maddelerdir.

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Dünyada yaklaşık 94'ü doğal olarak meydana gelen yaklaşık 118 element (şu anda) vardır. Bileşikler neredeyse sonsuzdur.

Elementler metaller, ametaller veya metaloidler olarak sınıflandırılır. Bileşikler, iyonik, moleküler veya metalik olabilen bağlarına göre sınıflandırılır.

Element örneklerinden bazıları Demir, Bakır, Altın'dır. Bileşikler ise NaOH, NaCl gibi elementlerin bileşimlerinden meydana gelir.

Elementler, semboller ve sayılarla temsil edilir. Örneğin, Sodyum - Na gibi, bileşikler ise kimyasal formülleriyle temsil edilir. Örneğin tuz - NaCl formülü ile temsil edilir.

Elementler atom numaralarına göre ayırt edilebilir. Bileşikler, farklı elementlerin sabit oranları ile ayırt edilirler (belirli bir şekilde düzenlenmiştir).

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Bir elementi sadece bir tür atom oluşturduğundan, o atomun tüm özellikleri onun atomuyla temsil edilir. Bileşikler söz konusu olduğunda, aynı tür moleküller bileşiği oluşturur.

Elementler kimyasal reaksiyonlarla parçalanamazlar. Bileşikler kimyasal reaksiyonlarla daha basit maddelere kolayca ayrılabilirler.