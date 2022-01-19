Eleman nasıl yazılır? Eleman kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Eleman kelimesi yazılırken sıklıkla yazım yanlışı yapıldığı bilinmektedir. Eleman kelimesinin yazımının doğru olması için ise kullanılmadan önce doğru yazımının öğrenilmesi büyük önem taşımaktadır. Eleman kelimesi; bileşik bir şeyi oluşturan şeylerden her biri olarak ifade edilmektedir. Eleman kelimesinin doğru yazımı ise eleman olarak bilinmektedir.

Eleman Nasıl Yazılır?

Eleman kelimesi yazımında sıklıkla hata yapılan bir kelime olarak bilinmektedir. Eleman kelimesinin doğru yazılışı eleman olarak bilinmektedir. Eleman kelimesi, Fransızca kökenli bir kelime olarak ifade edilebilmektedir. Eleman kelimesini ''e-l-e-m-a-n'' harflerinin sıralamasıyla yapmak mümkün olmaktadır. Eleman kelimesinin ''eleman'' dışındaki tüm yazımlarının ise yanlış olarak ifade edilebilir. Kelimenin yazım yanlışına yol açmaması ve doğru bir şekilde yazılması için eleman olarak yazılması gerekmektedir.

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Eleman Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nasıl Olmalıdır?

Yazımı ile ilgili emin olunmayan kelimelerin doğru yazımlarını öğrenmek için Türk Dil Kurumu'nun belirlediği sözlüğe bakılması gerekmektedir. Eleman kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ''eleman'' olarak yazılmalıdır. Eleman kelimesinin farklı şekillerde yazılması ise yazım yanlışına yol açmaktadır. Kelimenin doğru bir şekilde yazılması için ise eleman olarak yazılması gerekmektedir.