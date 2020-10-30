Elektrofizyoloji nedir? Elektrofizyoloji hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır ve neyi inceler

Elektrofizyoloji özellikle kalp ve ritim bozuklukları açısından oldukça önemli bir yöntemdir. Yöntemin pek çok avantajları da bulunmaktadır. Bu sebeple doktorlar tarafından sürekli tercih edilen tedavi yöntemlerinden bir tanesidir.

Elektrofizyoloji Nedir?

Kalp sinüs düğümlerinden çıkmakta olan mikrovolt düzeyindeki elektrik akımı sayesinde çalışır. Elektrofizyolojik çalışmalar kısa ismi ile EPS toplardamardan ( en çok kasıkdaki damar kullanılmaktadır.) katater isimli ince tüplerin gönderilmesi ile kalbin elektrik sistemlerin kontrol edilmesi amacı ile yapılan bir yöntemdir.

Kalbe gönderilen kateterlerin uç kısımlarında bazı zamanlarda ise ucuna yakın kısımlarda iletken metaller vardır. Bu iletken metallerin diğer uçları ise kaydedici cihazlar ile bağlantılıdır. Bu şekilde kalbin içinde gezen kateterin kalbin ritmini kaydetmesini sağlanmaktadır. Katater kalp içinde gezinirken farklı alanlar ile alakalı kayıtlar yapmak mümkündür. Kulakçık (atrium), karıncık (ventrikül), sinüs düğümü ve antrioventriküler düğümlerde kayıtlar alınabilmektedir.

Elektrofizyoloji Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır ve Neyi İnceler?

Aritmiler kalbin az çalışması bradikardi ya da kalbin çok hızlı çalışması taşikardi ya da düzensiz bir şekilde çalışması şeklinde görülebilmektedir. Aritmiye sebep olan durumlar ise şu şekildedir:

Hasta Sinüs Sendromu: Bu hastalıklarda sinüs düğümleri düzenli bir şekilde ya da yeterli miktarlarda uyarı oluşturamamaktadır. Kalbin 100 üzerinde atması (takikardi) ya da 60 altında olması (bradikardi) ya da farklı düzensizliklere sebep olabilmektedir.

Antrioventriküler Bloklar (AV): Antriventriküler düğümler sağda bulunan atriumun alt bölümünde bulunur. Görevi ise uyarıların ventrikülerlere geçmesinden önce az bir süre bekletildiği alandır. Eğer burada iletimler bozulursa uyarı ventriküllere geçerken aksamalar ya da kalbin yavaşlaması meydana gelir. Eğer uyarı geçişinin tamamı engellenirse bu AV bloklarının en kötüsüdür ve ölüme sebebiyet verebilmektedir. Bu durumlarda kalbe kalp pili takılmaktadır.

Wolff Parkinson White Sendromu: Bunda kalp iletim sistemlerinde iletimlerin izledikleri kısa yolların olduğu görülebilir. Bu durumda iletimler kendi yolunu kullanmaz ve sürekli olarak bu kısa yolları kullanmaya başlar. Bu da bazen oldukça şiddetli olan takikardi nöbetleri geçirilmesine sebebiyet verebilir. EPS yöntemi sayesinde kestirme yolları tespit etmek mümkündür. Tedavi olarak da genellikle ablasyon yöntemi kullanılmaktadır.

Senkop (bayılmalar): Bayılmaların sebebi kalp ile alakalı sorunlar nedeni ile gerçekleşiyorsa o zaman bunun sonuçları çok ciddi olabilir. Kalp sebebi ile gerçekleşen bayılmaların en yaygın sebebi hastalarda meydana gelen aritmilerden olmaktadır. Nedeni bulanamayan bayılmaların kalp ile alakalı olup olmadığını bulmak için EPS yapmak gerekir.

EPS İşlemi Nasıl Yapılır?

EPS işlemi kalp kateterizasyonu ya da koroner anjiografi işlemine benzemektedir.

Kateterin kalpteki pozisyonlarını inceleyebilmek amacı ile bu işlemler kateter laboratuvarı denilen yerlerde X ışınları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Bu işlemde hastaların 1 gün hastanede yatması istenir. Ancak bazı durumlarda hastalar aynı gün içerisinde de çıkarılmaktadır.

İlaçların hangilerine devam edileceği ya da hangi ilaçların kullanılacağı doktor kontrolünde gerçekleştirilmelidir.

Kateterler büyük bir çoğunluk ile sağ kasıktaki toplardamarlardan gönderilmektedir.

EPS özellikleri dikkate alınarak bazen birden çok kateter gönderilmesi de görülebilmektedir.

Bu işlemde hasta herhangi bir ağrı hissetmez.

Yalnızca lokal anestezi amacı ile yapılan iğnelerin küçük acıları hissedilmektedir.

EPS işlemleri neden yapıldığı ile orantılı olarak bazen 20-30 dakika bazen ise 2-3 saat sürebilmektedir.

Kateter kalp içerisinde gezinirken farklı yerlerdeyken kayıtlar alınmaktadır.

EPS işlemi ile kalp iletim sistemleri ve iletim yollarının fonksiyonları kontrol edilmektedir. Bazı durumlar da ise elektriksel uyarımlar gönderilir ve aritmi olup olmadığı kontrol edilir.