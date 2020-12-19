Elektrik Elektronik Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Elektrik Elektronik Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Elektrik Elektronik Mühendisliği, elektrik ile ilgili pek çok alandan görev yapar. Bu mühendisler uçak ve otomobil üretiminde de rol alıyor.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Nedir?

Elektrik Elektronik Mühendisliği, radar, elektrik motorları, iletişim sistemleri, navigasyon sistemleri ya da elektrik üretim ekipmanı gibi elektrikli ekipmanların tasarımını geliştirmeyi amaçlar, test eder ve denetler. Elektrik elektronik mühendisleri, otomobil ve uçak tasarımında da yardımcı olur.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Ne İş Yapar?

Elektrik Elektronik Mühendisleri işin tasarım, proje, üretim ve test aşamalarında görev alır. Prototipin test edilmesi, yeni ürün ya da sistemin üretilmesi ve projenin her bir aşamasında bu kişiler önemli rol oynar. Çok geniş bir çalışma sahası olan elektrik elektronik Mühendisliği, günümüzde sayısal puan türünden en çok tercih edilen bölümler arasında yer alıyor.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Nasıl Olunur?

Elektrik Elektronik Mühendisi olmak isteyen kişilerin TYT ve AYT puan türünden yeterli puan alması gerekiyor. Bu bölümü okuyacak olan kişilerin sayısal derslerle arasının iyi olması, analitik düşünce becerisinin gelişmiş olması ve elektrik ile yakından ilgili olması gerekir. 4 yıllık lisans bölümü olan Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiren kişiler, “Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Diploması” almaya hak kazanır. Bu Bölümü bitiren kişiler, Elektrik Elektronik Mühendisi olarak meslek hayatına adım atar.

Elektrik Elektronik Mühendisi Olmak Şartları Nelerdir?

Elektrik Elektronik Mühendisi olmak için TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan almanız ve açılan sınırlı sayıda kontenjana girmeye hak kazanmanız gerekir. Bu bölümü tercih edecek olan kişilerin sayısal derslerde başarılı olması gerekir. Bu bölümü kazanan kişiler 4 yıl boyunca tüm derslerden geçerek diplomayı almaya hak kazanır. Bazı üniversiteler, öğrencilerine 1 sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu nedenle de eğitim süresi 5 yıla çıkabiliyor.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Maaşları Ne Kadardır?

Elektrik Elektronik Mühendisi, çalıştığı kuruma, şirkete ve çalıştığı pozisyona gire farklı maaş alır. Mühendisler, aynı zamanda tecrübesine, meslek hayatındaki kıdemine göre de farklı maaş kazanma imkanı buluyor. Alanında kendini yetiştiren, yüksek lisans okuyan ve önemli firmalarda önemli pozisyonlarda görev alan kişiler daha çok para kazanma şansı elde ediyor. Bu bölümde okuyan kişiler kamu kurumlarında çalışmak ve görev almak isterse KPSS’ye girerek bu sınavlardan yeterli puan alması gerekir. Ülkemizde işe yeni başlayan bir Elektrik Elektronik Mühendisi, 4500 TL maaş ile genellikle göreve başlıyor.

Elektrik Elektronik Mühendisi İş İmkanları Nelerdir?

Elektrik Elektronik Mühendisleri, hem kamuda hem de özel sektörde geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir. Bu kişiler sistemlerin ve ürünlerin üretiminden, projelendirilmesine ve dağıtımına kadar pek çok farklı alanda görev yapıyor. Bu nedenle bu kişilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Ülkemizde Elektrik Elektronik Mühendislerine ihtiyaç oldukça fazladır.

Elektrik Elektronik Mühendislerinin Nitelikleri Nelerdir?

İyi düzeyde bilişim teknolojisine ve teknik bilgiye sahip olmak

Teknolojideki yeniliklere ayak uydurabilmek

Çoklu tasarım örneklerini ve teknik Özellikleri yakından takip etmek

Tasarımın mantığını net bir şekilde açıklayabilecek şekilde konuşma becerisine sahip olmak

Yenilikçi ve yaratıcı detaylara büyük özen göstermek

Matematiksel düşünme becerisinin yüksek olması

Proje yönetimi, organizasyon ve liderlik vasıflarını elinde bulundurması

Sorunlara pratik ve hızlı çözümler üretebilecek düzeyde yeterli teknik bilgiye sahip olması gerekir.