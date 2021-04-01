Elden Ayaktan Düşmek ne demek? Elden Ayaktan Düşmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Elden ayaktan düşmek deyimi yaşlanmak, kişinin kendi ihtiyaçlarını yerine getiremeyecek kadar zor durumda kalması ve yaşlanmış kişiler için kullanılmaktadır. Elden ayaktan düşmek mecaz anlamda kullanılan bir deyimdir.

Elden Ayaktan Düşmek Ne Anlama Gelmektedir?

Elden Ayaktan düşmek yaşlanmak veya bedeni bir rahatsızlık olarak kendi ihtiyaçlarını yerine getiremeyecek hale denmektedir. Elden ayaktan düşen kişi başkalarına muhtaç olmak zorunluluğunu da anlatmaktadır. Elden ayaktan düşmek felç geçirmek gibi durumlarda da kullanılmaktadır.

Elden Ayaktan Düşmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Elden ayaktan düşmek deyimi ileri derecede yaşlılık veya hastalık halinde olan kişiler için söylenen bir deyimdir. Elden ayaktan düşmek kendi işlerini başkalarının yardımı olmadan yapamayan yardıma muhtaç demektir.

Elden Ayaktan Düşmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Dedesi elden ayaktan düşünce bir bakıcı bulmak zorunda kaldılar.

Yaşlanıp elden ayaktan düşmemek için dua ediyor.

O elim kazadan sonra gencecik adam elden ayaktan düştü.