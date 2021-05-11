Elazığ'ın alan kodu kaçtır? Elazığ telefon kodu hakkında bilgi

Harput Kalesi başta olmak üzere pek çok önemli tarihi yerlere sahip olan Elazığ, turistik açıdan da oldukça önemli bir şehirdir. Bu bağlamda arkeoloji müzeleri ile her sene yoğun oranda turist çektiğini söylemek mümkün. Diğer yandan kayak merkezleri ve teleferik ile beraber sağlık merkezleri üzerinden de oldukça önemli bir şehirdir. O yüzden pek çok kişi Elazığ şehrinin alan kodunu öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor.

Elazığ'ın Alan Kodu Kaçtır?

Elazığ şehrinin alan kodu 0 424’tür. Elazığ şehri adına merkez ile beraber bütün farklı ilçeleri için sabit olan bu alan kodunu kullanabilirsiniz. Öncelikle 424 alan kodu ile giriş yaptıktan sonra diğer numaraları giriş yaparak sabit hatlara kolayca ulaşmanız mümkün. Zaman içerisinde turistik ve tarım ve hayvancılık ile beraber, aynı zamanda Elazığ sanayi açısından da gelişmeye devam ediyor. Bu güzel ülkenin farklı yerlerinden Elazığ ile telefon iletişimi de her geçen zaman artış göstermektedir.

Türkiye'nin bu güzel şehrine ulaşım sağlamak ve iletişim kurmak için 424 alan kodunu değerlendirebilirsiniz. Sabit olarak amaca bağlı şekilde kurumsal ya da bireysel olarak bütün sabit hatları aramanız mümkün.