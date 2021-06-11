Elazığ lise taban puanları 2021! Elazığ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Elazığ'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Elazığ'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 451,5359 1,63 0,07 ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 430,8167 3,51 1,67 ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 419,8333 4,82 3,52 ELAZIĞ / MERKEZ / Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324 400,0905 7,84 4,79 ELAZIĞ / MERKEZ / Çubuk Bey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 387,8235 10,18 7,85 ELAZIĞ / MERKEZ / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 376,4157 12,68 1,31 ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 373,965 13,26 4,89