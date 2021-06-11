Elazığ lise taban puanları 2021! Elazığ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Sınav sonuçları açıklandıktan sonra LGS yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları, okul tercihlerinde adayların yardımcısı olacak. Bu nedenle pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Elazığ'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Elazığ LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Elazığ'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Elazığ'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|451,5359
|1,63
|0,07
|ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|430,8167
|3,51
|1,67
|ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|419,8333
|4,82
|3,52
|ELAZIĞ / MERKEZ / Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|324
|400,0905
|7,84
|4,79
|ELAZIĞ / MERKEZ / Çubuk Bey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|387,8235
|10,18
|7,85
|ELAZIĞ / MERKEZ / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|376,4157
|12,68
|1,31
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252
|373,965
|13,26
|4,89
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|366,4782
|15,13
|10,99
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|347,7187
|20,31
|9,3
|ELAZIĞ / MERKEZ / Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|336,9076
|23,64
|12,74
|ELAZIĞ / MERKEZ / Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|102
|313,5572
|31,79
|13,48
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|68
|296,3465
|38,73
|14,15
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|293,183
|40,13
|15,37
|ELAZIĞ / MERKEZ / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|288,8826
|42,08
|13,87
|ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|274,0264
|49,41
|15,13
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|272,7562
|50,08
|20,16
|ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|262,7776
|55,57
|15,48
|ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|262,1619
|55,92
|22,44
|ELAZIĞ / MERKEZ / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,0938
|61,29
|21,81