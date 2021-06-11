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HaberlerEğitim HaberleriElazığ lise taban puanları 2021! Elazığ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
GeriEğitim Elazığ lise taban puanları 2021! Elazığ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 11.06.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Elazığ lise taban puanları 2021! Elazığ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Elazığ lise taban puanları 2021! Elazığ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Sınav sonuçları açıklandıktan sonra LGS yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları, okul tercihlerinde adayların yardımcısı olacak. Bu nedenle pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Elazığ'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Elazığ LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Elazığ'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Elazığ'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce144451,53591,630,07
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216430,81673,511,67
ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce144419,83334,823,52
ELAZIĞ / MERKEZ / Mehmet Koloğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce324400,09057,844,79
ELAZIĞ / MERKEZ / Çubuk Bey Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216387,823510,187,85
ELAZIĞ / MERKEZ / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120376,415712,681,31
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252373,96513,264,89
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce144366,478215,1310,99
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce180347,718720,319,3
ELAZIĞ / MERKEZ / Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce68336,907623,6412,74
ELAZIĞ / MERKEZ / Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce102313,557231,7913,48
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce68296,346538,7314,15
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30293,18340,1315,37
ELAZIĞ / MERKEZ / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34288,882642,0813,87
ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34274,026449,4115,13
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30272,756250,0820,16
ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34262,777655,5715,48
ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34262,161955,9222,44
ELAZIĞ / MERKEZ / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34253,093861,2921,81
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