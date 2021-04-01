El Uzatmak ne demek? El Uzatmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler iletişim dilinizi hareket katarken uzun anlatımlardan da kurtulmayı sağlar. Deyim kullanarak karşı tarafa duygu, düşünce ya da bir olay anlaşılır bir şekilde aktarılmaktadır.

El Uzatmak Ne Demek?

El uzatmak iki ayrı anlamda kullanılan deyimlerdendir. El uzatmak deyiminin anlamı yardımcı olmak, ya da dokunmak almak olarak iki ayrı anlama gelmektedir. Günümüzde genellikle kullanımı ilk anlamı olan yardım etmek olmaktadır.

El Uzatmak Deyiminin Anlamı (TDK)

El uzatmak bir kişiye yardım etmek anlamında kullanılmaktadır. Bir diğer anlamı ise bir kişiye ya da bir eşyaya dokunmak, onu almaktır. El uzatmak deyimi her iki anlamda da kullanılabilen bir deyim olması nedeniyle sık kullanılmaktadır.

El Uzatmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Deyim iki anlama sahip olması nedeniyle kullanıldığı cümleye göre anlam bulur. Bu nedenle deyimin anlaşılabilmesi için örnek cümle kullanımını (TDK) anlamına uygun şekilde derledik.