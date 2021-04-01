El Sıkışmak ne demek? El Sıkışmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok farklı pazarlık üzerine yaygın kullanılan el sıkışmak deyiminin anlamı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle yaşanacak bir anlaşma konusunda en çok kullanılan deyimlerden biridir.

El Sıkışmak Ne Demek?

Yapılacak bir pazarlık veya anlaşma söz konusu olduğunda el sıkışmak deyimi kullanılmaktadır. Hem bireysel olarak hem de şirketler açısından yapılan anlaşma üzerine bu anlaşmanın gerçekleştiğine dair el sıkışmak deyimi öne çıkar.

El Sıkışmak Deyiminin Anlamı (TDK)

El sıkışmak deyimi Türk Dil Kurumu'na göre pazarlık da anlaşmak şeklinde ifade edilmektedir. Yapılan bir pazarlık ile beraber fiyat ya da herhangi bir durum açısından orta yolu bulmak olarak da değerlendirilebilir.

El Sıkışmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Herhangi bir pazarlık üzerine anlaşma gerçekleştiği zaman cümle içerisinde el sıkışmak deyimini kullanabilirsiniz.

‘’Uzun bir pazarlık oldu ama sonunda el sıkıştık.’’