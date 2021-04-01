El Koymak ne demek? El Koymak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hem yasal durumlar karşısında hem de günlük hayattaki bazı olaylar için el koymak deyimi her açıdan uyum sağlamaktadır. Bu yüzden tek başına ya da cümle içerisinde uyumlu biçimde kullanılabiliyor.

El Koymak Ne Demek?

El koymak deyimi birden fazla anlama gelmektedir.

- Bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak veya incelemek.

- Yetkili olarak bir mal veya bir kuruluşu kendi yetki altın almak.

- Üstüne konmak.

- Zorla almak.

- Herhangi bir işin sorumluluğunu almak.

El Koymak Deyiminin Anlamı (TDK)

Birçok farklı anlamı üzerinden kullanılan el koymak deyimi TDK açısından genel olarak herhangi bir şirket veya bir eşyayı yasal yükümlülükler doğrultusunda zorla almak şekilde ifade edilir.

El Koymak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

En yaygın olarak cümle içinde kullanılan deyimler arasında el koymak geliyor.

‘’Borcunu ödeyemediği için devlet arazisine el koydu.’’