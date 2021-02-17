El İçin Ağlayan Gözden Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Binlerce yılın deneyimi ile atalarımızdan kalan sözlerin bugüne aktarılması ile tecrübe ile buluşmamızı sağlayan atasözleri dilimize zenginlik katar. Cümle içinde kullanılması ve anlamları bakımından da oldukça nüktedan sözlerdir. Bu nedenle kimi zaman cümle içerisinde nasıl kullanıldığı konusunda kafa karışıklığı doğabilir.

El İçin Ağlayan Gözden Olur Atasözünün Anlamı

Fedakarlığın bir sınırı olmalıdır. Her şeyin ölçü dairesinde olması gerekliliğine vurgulama yapar. Yardım ve fedakarlığında bir sınırı olmalıdır. Fedakarlık abartıya kaçarsa kişinin gözü gibi önemli bir organının zarar göreceği noktasına temas eder. Burada göz kalptir, kalp yara alırsa, kırılır.

El İçin Ağlayan Gözden Olur Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Aile efradı dışında kalan kişilerin sıkıntıları ile çok meşgul olan kimse zaman gelir sıkıntısı geçince kişiyi unutur. Bu durumda da atalarımız el için ağlayan gözden olur, sözüyle bizlere ders verir.