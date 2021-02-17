El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar sözüyle başkalarının derdini yeterince önemsemeyen kişileri eleştiririz. Sinsi ve ikiyüzlü kişileri tanımlamak için de bu atasözü kullanılır. El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar Atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle detaylı bir şekilde derledik.
Atasözleri Külliyatında bencillik konusuna değinen birçok atasözümüz vardır. El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar sözüyle aynı anlama gelen diğer sözler şunlardır: ''Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın'', ''Benden Sonra Tufan.'' ve ''Önce Can, Sonra Canan.''
El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Birinci Anlamı: Bize yardım ediyormuş gibi görünürken kaybımıza içten içe sevinen sinsi insanları tanımlamak için kullanılır.
İkinci Anlamı: Birinin kaybından sonra sevdikleri ve dostları o kişiyi teselli edebilir. Ancak hiçbiri aynı sıkıntıyı çekmediği için kaybı olan kişinin hissettiklerini tam olarak anlayamaz.
Üçüncü Anlamı: Birinin yaşadığı sorunlar bir başkasının neşelenmesine sebep olabilir.
El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Boşuna kimseden yardım isteme, el elin eşeğini türkü çağırarak arar.