El Ele Vermek ne demek? El Ele Vermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sözlüklerde birlik beraberliğin önemine dair birçok deyim yer alır. Bunlardan en çok kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: ''Göğüs Germek'', ''Omuz Omuza'', ''Destek Olmak'' ve ''El Birliği Etmek.''

El Ele Vermek Ne Demek?

El ele vermek, zorlu süreçlerde birbirine destek olmak ve yardımlaşmak demektir. Bu deyimde ''el'' kelimesi ''güç'' ve ''yardım'' anlamında kullanılmıştır.

El Ele Vermek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre el ele vermek deyimi, bir meseleyi çözmek için herkesin elindeki imkanları sonuna kadar kullanması demektir.

El Ele Vermek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bence insanlar el ele verirse her sorunun üstesinden gelebilirler.

2- Sana söz veriyorum: El ele verip bu zor zamanları birlikte aşacağız.

3- Umutlu yarınlara uyanmak için bugün el ele vermeliyiz.