El El İle Değirmen Yel İle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Oldukça eski dönemlere dayanan ve günümüze kadar ulaşmış el el ile değirmen yel ile atasözü, en çok merak edilen ve araştırılan atasözleri arasında geliyor. Anlamını öğrenerek amaca göre farklı yerlerde bu güzel atasözünü değerlendirebilirsiniz.

El El ile Değirmen Yel ile Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir değirmenin buğdayı öğütebilmesi için rüzgara ihtiyacı vardır. Aynı zamanda insanın da işlerini daha kolay ve rahat yapabilmesi adına, başka insanların yardımına ihtiyaç duyabilir. İşte, böyle durumlarda el el ile değirmen yel ile atasözü oldukça güzel bir uyum sağlıyor.

El El ile Değirmen Yel ile Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

El el ile değirmen yel ile atasözünün cümle içerisinde kullanırken, ihtiyaç doğrultusunda tek başına da değerlendirebilirsiniz.

‘’Başkalarından yardım almaya çekinmemelisin; sonuçta el el ile değirmen yel ile diye bir atasözü var.’’