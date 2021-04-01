El Açmak ne demek? El Açmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler anlamları herkesçe bilinen kalıplaşmış kelimelerdir. Genelde kelimeler gerçek anlamından farklı anlamlar ifade ederek olay, duygu ya da tasvir etmek amacıyla kullanılmaktadır.

El Açmak Ne Demek?

El açmak deyimi başkasından yardım, iyilik, para istemek anlamına gelir. Bu konuda neredeyse yalvaracak duruma gelmek el açmak deyimi ile ifade edilmektedir.

El Açmak Deyiminin Anlamı (TDK)

El açmak deyimi TDK anlamına bakıldığında yardım isteme, dilenme olarak anlaşılmaktadır. El açmak bir kişinin yardım talep ederken yalvarma ve dilenme derecesinde olmasını anlatır. Muhtaç kalmak da el açmak deyiminin anlamlarındandır.

El Açmak Deyimin Örnek Cümle İçinde Kullanımı(TDK)

El açmak deyiminin örnek cümle içinde kullanımı ile anlaşılması daha faydalıdır. Deyimin örnek cümle içinde kullanımı TDK ya uygun şekilde derledik.