Ekonomi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ekonomi bölümü, kurumların, şirketlerin ve dünya devletlerinin gerçekleştirdiği tüm parasal işlemleri inceleyen bir bölümdür.

Ekonomi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ekonomi bölümü, büyük devletlerin, şirketlerin ve kurumların ekonomik olarak gerçekleştirdiği tüm işlemleri incelemek, takip etmek, araştırmak, gözlemlemek, takip etmek ve tüm bunlardan anlamlı sonuçlar çıkartmayı sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu sayede satış ve pazarlama konusunda verimliliğin artması ve daha doğru hamleler yapılması amaçlanır. Bu bölüm aynı zamanda üniversite öğrencilerine analiz tekniklerini ve ekonomi bilgilerini öğreterek öğrencilerin çözümleme, araştırma ve sonuçları değerlendirme başarısı yakalamasını sağlar.

Ekonomi Bölümü Nedir?

Ekonomi bölümü, hem devletlerin hem de kişilerin ekonomik işlemlerini inceleyen, çözümleyen ve analiz eden bir bölümdür. Bu bölümde ekonomi ile temel bilgilerin öğrencilere verilmesi amaçlanır. Kısaca ekonomi bölümü, temel olarak toplumların ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak ürün ya da hizmetlerin üretim, tüketim ve dağıtım aşamaları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu bölüm, bireylerin, toplumların ve hükümetlerin tercihlerini göz önüne alarak optimal üretim sağlamayı hedefleyen bir bilim dalıdır.

Ekonomi Bölümünün Amacı Nedir?

Ekonomi bölümünün başlıca amacı optimum üretim sağlamaktır. Aynı zamanda hükümetlerin ve toplumların ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak üretim, tüketim ve dağıtım gibi aşamalarla ilgilenir. Bu bölümde okuyan kişilerin çok geniş bir çalışma yelpazesi vardır. Ülkemizde ekonominin ihtiyaç olduğu her alanda bu bölümden mezun olan kişiler rahatlıkla çeşitli pozisyonlarda iş bulabilir.

Ekonomi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Ekonomi bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği alan yelpazesi oldukça geniştir. Büyük şirketlerin, satış finans ve pazarlama departmanlarında çeşitli görevler alabilirler. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler bankaların genel merkezlerinde ve çeşitli şubelerinde ekonomi ile ilgili pek çok görevde yer alabilirler.

Ekonomi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Ekonomi bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ülkemizde son zamanlarda oldukça revaçta olan bu bölümde okuyarak siz de kamu ve özel sektörde geniş bir çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı okutulduğu için eğitim süresi, 5 yıla çıkabiliyor.

Ekonomi Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Ekonomi bölümü, okumak için TYT, AYT ve YKS sınavlarına girerek TYT'den baraj puanı olan 150 puan ve üzeri puan almanız gerekir. Bu bölümde okuyacak kişilerin ekonomi ile arasının iyi ve hesaplama becerisi yüksek olması gerekir.

Ekonomi Bölümü Öğretimi İngilizce Midir?

Ekonomi Bölümü, Türkçe okutulan bir bölüm olmasına rağmen bazı üniversiteler İngilizce hazırlık sınıfı da okutuyor. Ekonomi bölümünden mezun olan kişi sayısı oldukça fazla olduğu için yabancı bir dil öğrenmek sizi rakiplerinizin önüne çıkarır.

Ekonomi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Ekonomi Bölümü TYT puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Bu bölümü eşit ağırlık puanınız ile tercih edebilirsiniz. Ülkemizde son zamanlarda ön plana çıkan bu bölüm, giderek daha çok dikkat çekmeye başladı.

Ekonomi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sanat ve Kültür Ekonomisi

Para ve Bankacılık

Çevre Ekonomisi

Mikro İktisat

Makro İktisat

Ekonomi

İstatistik

Para Birimi

Siyaset Bilimi

Ekonomi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ekonomi bölümünden mezun olan kişiler, kamu ve özel pek çok şirkette çalışma ve iş bulma şansı elde ederler. Ekonomi, hayatımızın her alanında sürekli olarak gerekli olan bir bilimdir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bankacılar, Merkez Bankası, şirketler ve pek çok kamu kurumunda çeşitli görev ve pozisyonlarda yer alırlar.

Ekonomi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Ekonomi bölümü mezunları genellikle bankalarda, finansal kuruluşlarda ve büyük şirketlerde görev alır.

Ekonomi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)