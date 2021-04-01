Ekmek Parası ne demek? Ekmek Parası deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ekmek parası bir diğer deyişle insanların hakkı olan durumu anlatır. Emeği ile elde edilmiş olan kazancı ifade eden bu deyim cümle içerisinde veya tek başına farklı yerlerde değerlendirilebilir.

Ekmek Parası Ne Demek?

Ekmek parası deyimi kazanç, geçinmek için para şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir değişle insanların hayatını sürdürebilmesi için el ettikleri para olarak ele alınabilir.

Ekmek Parası Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu açısından ekmek parası deyimi kazanç, geçirmek için para olarak anlatılmaktadır. Her insanın bir işi vardır ve bu işi üzerinden emeğinin karşılığını alarak hayatını geçindirir.

Ekmek Parası Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ekmek parasını deyiminin amaca uygun olarak cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

‘’Biz ekmek parası derdindeyiz bu hala gezme tozma derdinde.’’

‘’Bu devirde ekmek parası kolay kazanılmıyor.’’