Ekmek Elden Su Gölden ne demek? Ekmek Elden Su Gölden deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ekmek elden su gölden deyimi, hiçbir iş yapmayan ve geçimini başkalarının sırtından sağlayan insanlar için kullanılan bir deyimdir.

Ekmek Elden Su Gölden Ne Demek?

Hiçbir kazanç elde etmemek ve başkalarının kazancıyla hayatta kalmak demektir.

Ekmek Elden Su Gölden Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir kişi boş oturuyorsa, hiçbir iş yapmıyorsa ve buna rağmen başkalarının gelir kaynağı üzerinden yaşıyorsa, o kişiler için bu deyim kullanılmaktadır. Bu şekilde yaşayan kişiler ortaya hiçbir şey koymadıkları gibi, sürekli olarak bir şeyler isterler. Onların tek gelir kaynağı, başkalarının gelir kaynaklarından aldıklarıdır.

Ekmek Elden Su Gölden Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Hiç çalışmıyor ama hep para istiyor, ekmek elden su gölden yaşıyor.