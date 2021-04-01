Ekmeğini Taştan Çıkarmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ekmeğini taştan çıkarmak deyimi, günlük hayatta çok sık karşımıza çıkar. Ekmeğimizi kazanmak için çok çalışmamız gerektiğini öğütler.

Ekmeğini Taştan Çıkarmak Ne Demek?

Kişinin ekmeğini kazanmak ve hayatına devam edebilmek için en zorlu şartlarda bile çalışmaya devam etmesi demektir.

Ekmeğini Taştan Çıkarmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Kişi, ekmeğini kazanmak ve geçimini sağlamak için çok becerikli olduğunda, bu deyim kullanılır. Hayatta kalmak için çok çalışmak ve en zorlu şartların bile üstesinden gelmek gerekir. Kişi ekmeğini taştan çıkaramazsa geçimini sağlayamaz ve hayatına devam edemez. Bu yüzden de çok çalışması gerekir.

Ekmeğini Taştan Çıkarmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

O en zor zamanlarda bile ekmeğini taştan çıkarır, aç kalmaz.