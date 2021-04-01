Ekmeğini Taştan Çıkarmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri ve deyimler hayatımızın büyük bir bölümünde karşımıza çıkarlar. Çünkü az sözle çok şey anlatmak istediğimizde atasözlerine ya da deyimlere başvururuz. İşte bu deyimlerden biri de ekmeğini taştan çıkarmak deyimidir. Peki, bu deyim ne anlama gelmektedir? Bu deyimi örnek bir cümlenin içerisinde nasıl kullanabiliriz? İşte bu konu hakkında tüm bilmeniz gerekenler.
Ekmeğini taştan çıkarmak deyimi, günlük hayatta çok sık karşımıza çıkar. Ekmeğimizi kazanmak için çok çalışmamız gerektiğini öğütler.
Ekmeğini Taştan Çıkarmak Ne Demek?
Kişinin ekmeğini kazanmak ve hayatına devam edebilmek için en zorlu şartlarda bile çalışmaya devam etmesi demektir.
Ekmeğini Taştan Çıkarmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Kişi, ekmeğini kazanmak ve geçimini sağlamak için çok becerikli olduğunda, bu deyim kullanılır. Hayatta kalmak için çok çalışmak ve en zorlu şartların bile üstesinden gelmek gerekir. Kişi ekmeğini taştan çıkaramazsa geçimini sağlayamaz ve hayatına devam edemez. Bu yüzden de çok çalışması gerekir.
Ekmeğini Taştan Çıkarmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
O en zor zamanlarda bile ekmeğini taştan çıkarır, aç kalmaz.