Ekmeden Biçilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ekmek ve biçmek tarımda yer almakta olan kavramlar olup tohumun ekilmesi ve tarladan oluşan hasadın biçilmesi anlamına gelmektedir.

Ekmeden Biçilmez atasözünün anlamı (TDK) nedir?

Ekmeden biçilmez atasözünün anlamına bakıldığında bu anlam kazanç elde etmek isteyen kişinin öncelikli olarak emek harcamasının gerektiğini anlatmaktadır. Bunun yanı sıra anlatılmak istenen başka bir konu ise başka bir insana karşı fedakarlık gösterilsin ki o kişiden karşılık alınsın.

Ekmeden Biçilmez atasözünün örnek cümle içinde kullanımı

Ekmeden biçilmez atasözünün örnek cümle içinde kullanımına bakıldığında şöyle bir örnek verilebilir; Sınavlara çalışmıyorsun ki ekmeden biçilmez ki. Bu cümlede anlatılmak istenen sınavlarına çalışmayan bir insanın olduğudur. Bundan dolayı ise dersine çalışmayan kişinin başarılı olmayı beklemesidir. Bunun için ise ekmeden biçilmez atasözü kullanılmıştır.