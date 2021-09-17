Ek yerleştirme tercihleri başladı

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercih işlemlerinin başladığını şöyle duyurdu.

“Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim”

2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapılacak. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/2Yc1ycDY20 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 20, 2021

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