Ehven-İ Şer ne demek? Ehven-İ Şer deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Pek fazla bilinmeyen ve okunuşu açısından da farklı bir yapı sunan ehven-i şer deyimi günümüzde birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle son dönemlerde internetten sıkça araştırılan deyimler arasında gelmektedir.

Ehven-İ Şer Ne Demek?

Ehvenişer deyimi kötü olanların içinde iyisi biçiminde anlatılmaktadır. Herhangi bir durum ya da olay ile kişi içerisinden en kötü olanın iyisi biçiminde el alınabilir.

Ehven-İ Şer Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman ehveni şer deyimi kötü olanların içerisinde iyisi şeklinde ifade edilir. Yaşanabilecek bir olay karşısında en kötü durumun iyisi anlatılmaktadır.

Ehven-İ Şer Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanılabilecek olan bu deyim, çok fazla bilinmese bile anlamı itibariyle yaygın kullanılabilecek örnekler arasında gelir. Amaca göre farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

‘’Yapılan teklifler içerisinde yine ehvenişer bizim seçtiğimizdir.’’