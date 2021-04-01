Eğri Oturup Doğru Konuşalım deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle bazı tartışmalar söz konusu olduğunda ya da bir açıklama ile gerçekleri göstermek istendiğinde, eğri oturup doğru konuşalım deyimi en uygun deyimlerden biridir.

Eğri Oturup Doğru Konuşalım Ne Demek?

Durum ne olursa olsun gerçek olan ve doğru olan söylenmeli anlamına gelen eğri oturup doğru konuşalım deyimini bu ifade üzerinden değerlendirebilirsiniz. Koşullara bakmadan her daim doğruyu anlatmak gerektiğini gösterir.

Eğri Oturup Doğru Konuşalım Deyiminin Anlamı (TDK)

Eğri oturup doğru konuşalım deyimi Türk Dil Kurumu açısından durum ne olursa olsun doğru alan ve gerçek olan söylenmeli şeklinde ifade edilmektedir. Yaşanan olaya bakılmaksızın her zaman gerçek ve doğru ön plana çıkarılmalıdır şeklinde anlatılır.

Eğri Oturup Doğru Konuşalım Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde eğri oturup doğru konuşalım deyimini değerlendirebilirsiniz.

‘’Şimdi eğri oturup doğru konuşalım seni bu işi yapman çok zor.’’