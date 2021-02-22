Eğri Otur Doğru Konuş / Söyle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eğri otur doğru konuş / söyle atasözü çok fazla kullanılan değerli atasözleri içerisinde bulunuyor. Özellikle verdiği karşılık kapsamında hem bireyi hem de toplumu ele alan bir atasözü olarak da öne çıkmaktadır.

Eğri Otur Doğru Konuş / Söyle Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Konu kişisel olduğu zaman kendin hakkında istediğini konuşabilir; istediğini giyebilir ya da yiyip içebilirsin. Ancak söz konusu toplumsal olayları olduğu zaman mutlaka doğruları konuşmalısın. Çıkar uğruna doğruları söylemek yerine yalanları söylersen, topluma ayakta tutmayı sağlayan güven duygusunun zarar görmesine sebep olursun.

Eğri Otur Doğru Konuş / Söyle Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğri otur doğru konuş / söyle atasözünü bireysel veya toplumsal şekilde amaca göre değerlendirebilirsiniz.

‘’Bu konu hakkında Eğri otur doğru konuş / söyle.’