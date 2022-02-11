Eğrelti otunun özellikleri nelerdir? Kromozom sayısı kaçtır? nasıl ürer?

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Eğrelti otlarının boyutları ve yaprakları, farklı türler arasında önemli ölçüde değişir. Cyatheaceae familyasının ağaç eğrelti otları en büyük eğrelti otlarıdır.

Eğrelti Otunun Özellikleri Nelerdir?

Eğrelti otları, dünya çapında büyüyen yaklaşık 12.000 türü olan çok sayıda ve önemli bir vasküler bitki grubudur. Küçük epifitlerden 20 m yüksekliğindeki ağaç eğrelti otlarına ve yüzen su sporlarına kadar çeşitlilik gösterirler. Birçok eğrelti otu, ya yeraltında ya da epifitik ise bir dal boyunca büyüyen, kökleri bağlı olan çok yıllık bir köksapa sahiptir. Karakteristik olarak, eğrelti otlarının büyük yaprakları vardır.

Yapraklar, büyümelerinde belirli hale gelen, yani gövde tomurcukları olmayan, bu nedenle büyümeye devam edemeyen düzleştirilmiş ve kaynaşmış dal sistemleri olarak kabul edilir. Bu yaprak türü, kulüp yosunu ve atkuyruğu mikrofillerinden temel olarak farklı bir kökene sahiptir ve megafiller olarak bilinirler. İletken sistem, damarlı bitkiler için tipiktir; ksilem hücreleri, içinde damarların bulunduğu, belki de çiçekli bitkilerden bağımsız olarak evrimleşmiş, ancak yapı olarak hemen hemen aynı olan bazı su eğrelti otları hariç, sadece tracheidlerdir.

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Eğrelti otları, sporangialarına göre iki ana gruba ayrılır. Bir grup olarak bilinen clubmosses ve Atkuyrukları kişilerce benzer sporangia sahip eusporangiadır. Bunlarda, birkaç başlangıç ​​hücresi sporangium'u oluşturur ve bu, birkaç hücre kalınlığında bir duvar geliştirir. Bir veya daha fazla hücre katmanı, gelişen sporlar için besleyici doku oluşturmak üzere parçalanır. Duvarda, sporların rüzgarda dağılmasına izin vermek için ayrılan bir dizi zayıf hücre vardır.

İkinci tip olan leptosporangium eğrelti otlarına özgüdür. Tek bir ilk hücreden kaynaklanır ve olgun sporangium her zaman bir hücre kalınlığında bir duvara sahiptir, diğer tüm hücreler sporlar olgunlaştıkça parçalanır. Sporların sayısı her zaman tipik bir ösporangiumdan daha azdır. Dışta ince bir hücre duvarına ve kalın iç duvarlara sahip olan sporangial duvarda tamamlanmamış bir hücre halkası vardır. Tüm ösporangiat ve çoğu leptosporangiat eğrelti otları homosporludur, ancak iki küçük leptosporangiat eğreltiotu grubu heterosporiktir.

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Eğrelti Otunun Kromozom Sayısı Kaçtır?

Eğrelti otları üzerinde 1200 kromozom bulunur. Bu, insanlarda bulunan 46 kromozom sayısından 26 kat daha fazla kromozom demektir. Ayrıca eğrelti otu en fazla kromozoma sahip olan canlı olarak dünya rekorunu kırmıştır.

Eğrelti Otu Nasıl Ürer?

En ilkel bitki türlerinden biri olan eğrelti otları, şaşırtıcı derecede karmaşık üreme adaptasyonlarına sahiptir. Diğer birçok bitki gibi, eğrelti otları da eşeyli veya eşeysiz yöntemlerle çoğalabilir. Ancak, eğrelti otu üremesinin özelliği olan alışılmadık bir iki kuşak yaşam döngüsüdür. Eğrelti otu türüne bağlı olarak, sporlar, rizomlar, çıkıntılar veya saplarla çoğalabilirler.

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Eğrelti otları dediğimiz tanınabilir bitkiler, iki nesillik bir yaşam döngüsünde sadece bir adımdır. Çiçeksiz bitkiler olarak eğrelti otları tohum taşımazlar. Bunun yerine, genellikle yapraklarının arkasında yer alan sporlar üretirler. Eğrelti otu sporları olgunlaştığında kasalarından atılır ve rüzgarla dağılır. Eğrelti otu sporları uygun bir alt tabakaya düşerse, ikinci nesil öncüllerine benzemeyen prothalli adı verilen birinci nesil bitkilere dönüşler. Prothalli, dişi üreme yapılarını dölleyen erkek üreme organlarını içerir. Başarılı gübrelemeden sonra, yeni eğrelti otu yapraklarının üretimi ile yaşam döngüsü tamamlanır.

Ayrıca, eğrelti otları rizom adı verilen değiştirilmiş gövdeleriyle aseksüel olarak ürerler. Köksaplar, toprak yüzeyinin hemen üstüne veya altına yayılır ve alt kısımlarında kökler ve yukarıda yeni bitkiler oluşturur. Bazı eğrelti otlarının kümelenme biçimleri vardır ve diğerlerinin yayılma alışkanlıkları vardır, ancak her iki tür de rizomlarıyla çoğalır.

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Bazı eğrelti otları, yapraklarında ofset adı verilen yeni bitkicikler oluşturur. Bu, vejetatif üreme adı verilen bir eşeysiz üreme şeklidir. Eğrelti otu sporları, sapları kaplayan sporangia adı verilen sarı kılıflarda bulunur. Sporangia sporları çıkardıktan sonra, sporlar yeraltında yaşar ve burada ikinci nesil eğrelti otu gametofit bitkilerine dönüşürler. Köklerin yokluğunda, çırpıcı eğrelti otunun rizomları onu toprağa tutturur.