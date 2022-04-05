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Ego ne demek ve açılımı nedir? Ego neyin kısaltması

Ego ne demek ve açılımı nedir Ego neyin kısaltması

EGO kelimesi günümüzde çok sık kullanılan terimlerden birisidir. Özellikle Ankaralıları yakından ilgilendiren bu kelimenin uzun hali merak edilmektedir. Biz de merak edenler için bu kelimenin uzun halini ve ne anlama geldiğini yazımız aracılığı ile paylaştık. EGO kelimesinin ne anlama geldiğini detayları ile derledik.

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Ankara'nın elektrik, gaz ve otobüs işletmelerinden gelen hizmet ile ilgili bir kavram olan EGO kelimesi, Ankara içerisinde daha sık kullanılır. Bu nedenle Ankaralılar daha sık kullanmakta ve bilmektedir ancak ülkemizin diğer kısımlarında EGO kelimesinin açılımı pek bilinmez. 

 EGO Kelimesinin Açılımı Nedir? 

 EGO kelimesi, Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü) adı ile bilinir. Kavram olarak oldukça uzun bir ismi olduğu için de kısaca EGO olarak kullanılması daha uygun görülmektedir. Halk arasında da daha sık EGO kelimesi olarak kullanılır. Bir kurum olarak da kabul edilebilir. 

 EGO Kurumunun İşlevi Nedir? 

 Ankara Elektrik, Gaz ve Otobüs İşletmeleri adı altında, ilgili alanlara ait işlerden sorumlu bir kurumdur. Kısa adı olarak bilinen EGO, bütün Ankara otobüslerinin üzerinde yer alır. Otobüsler ve gaz ile ilgili herhangi bir işlem karşısında EGO Genel Müdürlüğü'ne ulaşmak gerekecektir. Sivillerin elektrik ve gaz ile ilgili abonelik işlemleri, otobüs seferleri ile ilgili düzenlemeler ve bunun gibi kamuyu ilgilendiren konular EGO içerisinde çözüme kavuşturulur. Bu nedenle Ankara için önemli bir kavramdır.

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