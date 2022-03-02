Eğitime kar engeli

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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle tüm Afyonkarahisar genelinde okullarımız 3 Mart perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin 1 günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz” denildi.

ISPARTA

Kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildi. Isparta Valiliği tarafından, kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

SİNOP

Sinop Valiliğinden yapılan duyuruda, “İlimizin yüksek kesimlerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart tarihinde ilimiz merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerimizin taşıma hatlarında taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadesine yer verildi.

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KONYA

Konya'da üç ilçede daha okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada "Tuzlukçu, Akşehir ve Yunak ilçelerimizde, kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 3 Mart Perşembe günü (1) gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine(halk eğitimi kursları dahil) ve uzaktan eğitim yapılmasına; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

DENİZLİ

Denizli'de Kale Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim-öğretime devam edileceğini açıkladı. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin ise idari izinle sayılacağı belirtildi.

BURDUR

Burdur Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart 2022 tarihinde özel eğitim anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.