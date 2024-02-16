Eğitimde gün sayısı artacak mı?

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Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde düzenlenen ‘Harezmi Eğitim Modeli Öğretmen Eğitimi’ kapanış programına katıldı. Bir hafta süren eğitimlerde 27 ilden 450 öğretmen bulundu. Konuşmasına, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016 yılında İstanbul’da 5 okulda başlatılan, bugün 61 ilde ve 638 okulda uygulanan Harezmi Eğitim Modelini tanıtarak başlayan Yelkenci; bilimsel çalışmaları ve ahlaki değerlerin temelini bir arada sunan bu sistemin yeni müfredatı ön gören ve destekleyen bir eğitim modeli olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Yelkenci sözlerine şöyle devam etti:

‘STEM’İN EKSİKLERİNİ TAMAMLAYAN SİSTEM

Harezmi Eğitim Modeli, öğrenciye insanı, insan için faydalı olanı üretme düşüncesini katan ve bunu disiplinler arası bir mantıkla sunan bir sistem. Bugün en yüksek teknoloji yapay zekâ, yarın başka bir şey olabilir dün farklıydı. Neticede bu bir araç. Burada amaç sadece bilgisayar bilimlerini, robotik ve kodlamayı, yapay zekayı öğretmek değil. Bunun yanında sosyal, duygusal, eleştirel becerileri, işin ahlaki tarafını da beraberinde vermek.

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MÜFREDATTA KÖKTEN DEĞİŞİM

Bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geliyoruz. Paradigmal bir değişim geliyor. Bu sistem ‘değerlerin’, eğitim modeli içinde organik şekilde yer aldığı bir sistem. Yani doğrudan ‘evladım yalan söyleme, dürüst ol’ diyerek değil, değerleri farkında olmadan çocuğa kazandırmayı sağlayan bir sistem. Bizim milli ve manevi değerlerimiz bilimin alternatifi değildir, bilim de milli manevi değerlerimizin alternatifi değildir. Ne bilimden vazgeçeriz ne milli manevi değerlerimizden vazgeçeriz. Bu ikisi beraber işleyecek. Müfredatta da bunu göreceğiz. Bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Yeni müfredatta bunu da göreceğiz. ‘Harezmi Eğitim Modeli’nin müfredatı etkileyen değil, bugünü ön gören bir yapısı var. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Bugün itibarıyla yeni müfredattaki mantığı ve yaklaşımı destekleyecek bir model olarak duruyor.”

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YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

MEB Bakan Yardımcısı Yelkenci, halihazırda 180 olan eğitim gün sayısının 200’e çıkarılmasıyla ve yaz tatilinin kısaltılmasıyla ilgili söylentilerle ilgili de “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok, mevcut durum devam ediyor. Konuşulanlar spekülasyon” dedi.

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ NEDİR?

İstanbul Milli Eğitim Müdürü olarak 2016 yılında görev yaparken Yelkenci tarafından geliştirilen ve bugün 61 ilde ve 638 okulda uygulanan Harezmi Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri belirlemeyi esas alan bir süreç. Bu sistemde öğrenciler çalışmalarını öğretmenleriyle güncelleyebiliyor. Tek bir öğretmenin disiplinleri birleştirmeye çalışması yerine farklı branşlardan 4 öğretmen bir arada dersi tasarlıyor ve birlikte sınıfa giriyorlar. Tasarlayarak ve yaparak öğrenen öğrenciler kendi öğrenme süreçlerini kendileri yönetiyor ve okulu eğlenceli bir yer olarak benimsiyor.