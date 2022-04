Eğitimde başarılı olmanın 5 yolu

Haberin Devamı

İşte eğitimde başarılı olma yollarından birkaçını inceleyelim:

1) BAŞARIYI ARTTIRMAK İÇİN TAKIM OLMAK

Teknoloji ve iletişimin baş döndürdüğü hızla ilerlediği günleri yaşıyoruz. Her alanda değişim var. Bu değişimlerin olduğu alanlardan birisi de eğitim ve öğretim. Öğretmen, internet çağı öncesinde çocuklarımızın bilgiye ulaşması için son derece önemli rol oynuyordu. Artık herkes, her an bilgiye ulaşabiliyor. Öğretmen yine çocuklarımızın gelişimi için son derece etkin bir rol üstleniyor. Ancak şimdi öğretmenler bilgiyi veren değil, çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip, onları hayata hazırlayan takım kaptanları. Takım çalışmalarında akran zenginliği sebebiyle pedagojik ve fiili faydalar daha kolay elde edilir. Öğrenme, öğretme, işbirliği ve değerlendirme kolay uygulanır. Değerlendirme, derecelendirme ve geri bildirim ile iş yükü azalır; böylece zaman, maliyet ve verimlilik artar.

2) BAŞARI İÇİN UYUM ŞART

Tarih boyu sistemlerin başarısında birlik ve beraberlik önem arz eder. Her sistem kendi içinde daha küçük sistemlerden oluşabilir. Sistemlerin uyumluluğunda ve başarısında sistemi oluşturan küçük sistemlerin ve parçaların da kendi içerisinde uyumu şarttır. Aile uyumu, sınıf uyumu ve okul uyumu gibi… Bir okulu bir gemiye benzetirsek; gemiyi sevk ve idare eden kaptan, yardımcıları, çalışanları ve yolcuları uyum içinde oldukları sürece huzurlu bir yolculuk gerçekleşir. Yolcular hedeflerine daha kolay ulaşırlar. Bir futbol takımında yetenekli ve hevesli kişilerin bir araya gelmesi ve takım lideri etrafında kenetlenmeleri başarının ilk şartıdır. Takımda “bana göre” anlayışı yoktur; “bize göre” vardır. Takımların hâkim olduğu eğitim ve öğretimde paydaşlarının sorgulaması gereken bazı sorular vardır. Örneğin neden bazı takımlar başarılı, bazıları başarısızdır? Başarı için hangi ölçütler veya özellikler lazımdır? Başarılı takım çalışması için gereken temel nitelikler nelerdir? Takımlarda etkileşim, sorun çözme, işbirliği nasıl olmalıdır? Takımlarda herkes her işi yapmalı mıdır? Takımın hedeflerine ulaşması için takım üyelerinin ilişkileri nasıl olmalıdır? Bunlara benzer soruların takım üyeleri arasında sorulması ve çözüm üretilmesi başarıyı büyük ölçüde etkiler.

3) NOT DEĞİL YETENEK ODAKLI OLMALIYIZ

Değişen ve küreselleşen dünyada yarınlar için başarılı insanları yetiştirmek için öncelikle eğitim ve öğretimde takım kültürünün oluşturulması kaçınılmazdır. Eğitim ve öğretimde çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve yeteneklerin araştırma, geliştirme ve projeler ile desteklenmesi gerekir. Bugün insanların çoğunluğunun yanıldığı nokta, belge veya not odaklı olmalarıdır. Önümüzdeki yıllarda not değil, yetenekler çerçevesinde yapılan projeler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri etkili olacaktır. Bir öğrenci bir dersten istediği notu alamadığı zaman hatayı başkasında arayabiliyor. Veli de bunu destekleyebiliyor. Ancak niçin düşük not alındığı öncelikle çocuklarımız ve aileleri tarafından sorgulanmalı. Çocuğumuzda bulabildiğimiz eksikliğin giderilmesi için öğretmenleri ve okul yönetimi ile iletişime geçilmeli. Çocuklarımızı diğer çocuklar veya okullar ile karşılaştırmak maalesef bizi bir sonuca götürmez. Unutmayın ki herkes kendi penceresinden hayata bakabilir. Her pencere farklı bir bakışına sahip olduğu için bütüncül yaklaşım zorlaşır.

4) BAŞARI İÇİN TOPLUM KURALLARI ÖNEMLİ

Çocuklarımız birer oyuncudur. Takım içerisinde sorumluluklarını bilerek hareket etmek durumundalar. Nasıl ki bir takımda oyuncular kendi başlarına hareket edemezlerse bir sınıfta da bir öğrenci, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla uyum içinde olmalı. Eğitim ve öğretimin temeli birlik ve beraberlik yani ahenktir. Çocuklarımızı çağımızın veya geleceğin becerileri ile donatabilmemizin sürdürülebilirliği ve güvenliği, toplum ve takım kurallarını özümsememize ve uymamıza bağlıdır.

5) EĞİTİMDE FIRSATLAR YAKALAMALIYIZ

Gelişen teknolojiler beraberinde yeni fırsatlar doğuruyor. Bunlardan bir tanesi de küresel şirketlerin farklı ülkelerden teknik personelini eğitme ihtiyacıdır. Farklı ülkelerdeki personelin toplanması ve fiziksel ortamlarda eğitilmesi için belli merkezlerde toplanmaları gerekiyor. Bu durumda ülkelerin uyguladığı vize önemli bir sorun. Bunun üstesinden gelmek için İstanbul Havalimanı’nda açık alan eğitim ve fuar tesisleri kurulabilir. İstanbul Havalimanı; Avrupa, Asya, Afrika ve kuzey ülkeleri için bir uçuşluk mesafededir ayrıca dünyanın pek çok yerine doğrudan uçuş yapılıyor. Bu durumu fırsata dönüştürebiliriz. İstanbul Havalimanı’nın sahip olduğu üstünlüğü, eğitim ve fuar için bir açık alan oluşturup yeni bir fırsat yaratabiliriz.. Böylece ülkemizdeki gelişmeleri hızlandırarak ekonomik anlamda da güzel kazançlar elde edebiliriz.

PROF. DR. HÜSEYİN TOROS KİMDİR?

1965 yılında Mersin’in Değirmendere Köyü’nde doğdu. 1989 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi (UUBF), Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında, İTÜ UUBF’de çalışmaya başladı. 1993 yılında “Klimatolojik Serilerden Türkiye İkliminde Trend Analizi” konulu çalışmasını yaparak yüksek mühendis oldu. 2000 yılında “İstanbul’da Asit Yağışları Kaynakları ve Etkileri” konulu tezle doktorasını tamamladı. 2001-2009 yılları arasında İTÜ Bilişim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak bilgisayar ve bilişim dersleri verdi. 2012 yılında doçent ve 2018’de profesör unvanı aldı. 2018 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı ve vekalet görevlerinde bulundu. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor. Hava kalitesi, iklim, veri ve modelleme konularında bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Değişik medya kuruluşlarında güncel yazı ve yorumlarına devam ediyor. 2019 yılının Haziran ayından itibaren İTÜ MTAL okul müdürlüğü görevini sürdürüyor.