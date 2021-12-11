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Eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir? Eğitim ile öğretim farkı  

Eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir Eğitim ile öğretim farkı

Eğitim ve öğretim kelimeleri dil devriminden sonra literatüre girdi. ''Öğretmek'' fiilinden türetilen öğretim temel bilgileri, disiplinleri ve uzmanlık alanlarını kapsar. Eğitim ise, bilgiden çok yorumlamaya ve uygulamaya dayalıdır. Örneğin periyodik tabloda yer alan kimyasal elementlerin sembollerini bilmek öğretimin, o elementleri deney ve araştırmalarda doğru bir şekilde kullanmak ise eğitimin bir parçasıdır. Eğitim ve öğretim arasındaki temel farklar nelerdir sizin için detaylı bir şekilde derledik.

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Öğretim, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve örgün olmak üzere dörde ayrılır. Eğitim ise formal ve informal eğitim olmak üzere iki ana başlıkta toplanır.

 Eğitim ve Öğretim Arasındaki Fark Nedir?

 1- Öğretim, okulla sınırlıdır. Eğitim ise meslek yaşamında devam eder.

 2- Öğretimde bilgi edinmek, eğitimde ise bilgileri doğru yorumlamak ve uygulamak önemlidir.

 3- Öğretim, akademik bir yapıdadır ve bilimseldir. Eğitim ise toplumsaldır ve temelinde ahlak yer alır.

 4- Eğitim, kişinin hayatı boyunca devam eder. Öğretim ise müfredatla sınırlıdır.

 5- Eğitim daha genel bir kavram olduğu için öğretim onun bir alt dalıdır.

 6- Eğitim ailede başlar, okulda devam eder. Öğretim okulda ve çeşitli eğitim kurumlarında başlar.

 Örneklerle Eğitim ve Öğretim Arasındaki Farklar

 Çarpım tablosu, iklim çeşitleri, ülkeler coğrafyası, Tanzimat edebiyatı gibi formel bilgiler, öğretimin bir parçasıdır. Meslek ahlakı, toplum içerisinde nasıl davranılması gerektiği, saygı ve disiplin gibi informel konular ise eğitim ile ilgilidir.

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