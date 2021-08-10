Eft Kaç Dakikada Geçer? Eft'nin Ortalama Süresi Ne Kadar?

Kişilerin başka hesaplara Eft işlemi yaparak para gönderimi yapabiliyor. Eft işlemleri bankaların çalışma saatlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Eft Kaç Dakikada Geçer?

Eft işlemleriyle para gönderen kişiler, paranın ne kadar sürede iletileceğini araştırabiliyor. Eft ile yapılan para gönderme işlemleri anlık olarak bankalar tarafından işleme alınır. Yapılan Eft işlemleri, bankaların yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Ortalama olarak yapılan Eft işlemleri 10 ile 15 dakika arasında tamamlanabiliyor.

EFT'nin Ortalama Süresi Ne Kadar?

Eft ile gönderilen tüm para gönderme işlemleri, 10 ile 15 dakika arasında tamamlanıyor. Hesaplara gönderilen tüm ödemeler, bankaların yoğunluğuna göre ortalama 10 ile 15 dakika arasında hesaplara geçiyor.