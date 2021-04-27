Edirne plaka kodu kaçtır? Edirne ve ilçelerinin plaka harfleri

Trafikte seyreden araç ister bir otobüs olsun ister bir kamyon, her birinin üzerinde mutlaka bir plaka bulunur. Bu plakaların ilk iki hanesinde de aracın kayıtlı durumda olduğu ilin plaka kodu yer alır.

Edirne Plaka Kodu Kaçtır?

Edirne ilinin plaka kodu 22 rakamıdır. Bu durumda plakasının ilk iki hanesinde 22 rakamı bulunan plakaya sahip araçlar Edirne iline kayıtlıdır. Bu sayede trafikte ilerlerken 22 plakalı aracın hangi ilden çıkış yaptığını anlamak kolaylaşmaktadır.

Edirne ve İlçelerinin Plaka Harfleri Neler?

Edirne 22 plaka koduna sahiptir. Aynı şekilde Edirne'nin ilçeleri de 22 plaka kodunu kullanmaktadır. Edirne'nin merkez ilçesi dahil olmak üzere toplamda 10 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden merkez ilçe de dahil olmak üzere beş tanesinin kendilerine ait olan özel plaka harf kodları bulunmaktadır. Bu sayede hangi araç plakasının Edirne'nin hangi ilçesine ait olduğu rahatlıkla anlaşılabilir olmaktadır.

Edirne Merkez İlçesine özel plaka harfleri :

- 22 HA 001 - 22 M 001

- 22 AC 001 - 22 AZ 999

- 22 EA 001 - 22 EZ 999

- 22 DA 001 - 22 DZ 999

- 22 HZ 999 - 22 MA 299

- 22 M 3999 - 22 MA 500

- 22 MA 001- 22 NA 500

- 22 MA 999 - 22 T 0001

- 22 NZ 999 - 22 S 0001

- 22 T 3999 - 22 T 8500

- 22 T 9499 - 22 S 9999

Edirne Havsa ilçesine özel plaka harfleri :

- 22 KZ 999 - 22 T 7500

- 22 T 7999 22 KA 001

Edirne Keşan ilçesine özel plaka harfleri :

- 22 MA 300 - 22 T 8000

- 22 T 8499 - 22 RA 001

- 22 FZ 999 - 22 FA 001

- 22 M 5999 - 22 M 4000

- 22 RZ 999 - 22 M 8499

- 22 MA 499 - 22 M 8000

- 22 S 4000 - 22 T 4000

- 22 S 5999 - 22 T 5999

Edirne İpsala ilçesine özel plaka harfleri :

- 22 PZ 999 - 22 M 9769

- 22 M 9750 - 22 MA 601

- 22 MA 700 - 22 PA 001

- 22 S 3099 - 22 T 9750

- 22 T 9999 - 22 S 3000

Edirne Uzunköprü ilçesine özel plaka harfleri :

- 22 T 7499 - 22 LA 001

- 22 LZ 999 - 22 T 6000

- 22 T 9749 - 22 T 9500

- 22 UZ 999 - 22 UA 001