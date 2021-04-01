Edi İle Büdü ne demek? Edi İle Büdü deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler birçok konuda diyalogları daha zengin bir hale getiren kısa cümleler olarak öne çıkıyor. Bu cümleler kimi zaman kişilerin kendini ifade etmek için kullanılıyor kimi zaman ise başkalarını tarif etmek için sık sık kullanılıyor. Bu sebeple deyimlerin ne anlama geldiği ve hangi amaçla kullanıldığı bilinmesi gereken bir konudur. Bu nedenle deyimler hakkında sizin için detaylı bir şekilde derledik.
Deyimlerin kullanım alanları her geçen gün biraz daha genişliyor. Bununla beraber gelen yanlış kullanımların da önüne geçilmesi gerekiyor. Bu da ancak doğru bir anlam bütünlüğü sağlamakla mümkündür. Deyimlerin anlamlarını ve kullanım alanlarını net bir şekilde bilmek ve uygulamak gerekiyor.
Edi İle Büdü Ne Demek?
Edi ile büdü birbirleri ile her konuda uyum sağlamayı başarmış iki yaşlı kişinin baş başa vermesi durumunu şaka yollu olarak ifade ediyor.
Edi İle Büdü Deyiminin Anlamı (TDK)
Edi ile büdü deyimi kafadar iki kişi tarif etmek için kullanılıyor. Her konuda uzlaşan kişilerin baş abaşa vermesini özetliyor.
Edi İle Büdü Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Bu işi ancak edi ile büdü yapar.