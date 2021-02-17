Eden Bulur İnleyen Ölür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir olayın nasıl sonuçlanacağı işin başında kendini belli eder. Başkası için kötülük düşünüyorsanız bu kötülük mutlaka dönüp sizi bulur. Bu sebeple insanların bir işe başlarken sonucunu düşünerek hareket etmesi oldukça önemlidir.

Eden Bulur İnleyen Ölür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir olayın durumundan sonucunda nasıl bir şey olacağını tahmin edebilirsiniz. İnsanlara kötülük yapmayı düşünen kişiler önünde sonunda o kötülükten etkilenirler. Çünkü dünyanın düzeni bu şekildedir. Ağır hasta olan kişi iyileşmek için mücadele etmezse ve sürekli inlerse sonunda ölüme teslim olacaktır.

Eden Bulur İnleyen Ölür Atasözünün cümle İçinde Kullanımı

Sana kötü davranmasına bu kadar üzülmemelisin, eden bulur inleyen ölür.