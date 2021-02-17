Eden Bulur İnleyen Ölür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Her gün farkında olmadan yüzlerce atasözü kullanırız. Bu atasözleri insanlara nasihat verici niteliktedir. Türkçede bu amaçla söylenmiş olan ve günümüze kadar gelen pek çok atasözü vardır. Kimisi herkes tarafından bilinirken kimisi de çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Eden bulur inleyen ölür atasözü de çok bilinmeyen atasözlerinden bir tanesidir. Eden bulur inleyen ölür atasözü ne demek, eden bulur inleyen ölür atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Bir olayın nasıl sonuçlanacağı işin başında kendini belli eder. Başkası için kötülük düşünüyorsanız bu kötülük mutlaka dönüp sizi bulur. Bu sebeple insanların bir işe başlarken sonucunu düşünerek hareket etmesi oldukça önemlidir.
Eden Bulur İnleyen Ölür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir olayın durumundan sonucunda nasıl bir şey olacağını tahmin edebilirsiniz. İnsanlara kötülük yapmayı düşünen kişiler önünde sonunda o kötülükten etkilenirler. Çünkü dünyanın düzeni bu şekildedir. Ağır hasta olan kişi iyileşmek için mücadele etmezse ve sürekli inlerse sonunda ölüme teslim olacaktır.
Eden Bulur İnleyen Ölür Atasözünün cümle İçinde Kullanımı
Sana kötü davranmasına bu kadar üzülmemelisin, eden bulur inleyen ölür.