Eczacılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Eczacılık bölümünde kişiler toplamda 4 yıllık bir eğitim görürler ve sağlık sektöründe kullanılmakta olan ilaçların çoğunun üretiminde çalışabilme imkanına sahip olurlar.

Eczacılık Bölümü Nedir?

Eczacılık bölümü günümüzde ilaçların hazırlanmasından ilaçların dağıtımı ve ilaçların gözden geçirilmesinde yer almaktadır. Buna ek olarak klinik hizmetler sağlanması bilim ve ya tekniğini barındıran akademik olan bir disiplin olmaktadır. Sağlık sektöründe kullanılmakta olan ilaçların pek çoğu ilaç firmaları tarafından üretilmesi sebebi ile profesyonel uygulamalar klinik şeklinde yönlendirilmektedir. İçerisinde bulunulan duruma göre genelde eczaneler, eczane topluluğu ve ya kurumsal eczane olarak da sınıflandırılmaktadır. Kurumsal eczaneler topluluğunda doğrudan bir şekilde hasta bakımı sağlamak ise klinik eczane olarak kabul edilmektedir.

Eczacılık Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Eczacılık Bölümü Fakültesi, aynı adlı fakülte kapsamında eğitimleri verilmekte olan toplamda 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu eczacılık bölümü sayısal puan türünden elde edilmekte olan sonuca göre de tercih edilmektedir.

Eczacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Eczacılık bölümü, sağlık sektöründe tıp doktorlarını tamamlayan bir meslek dalıdır. Bu eczacılık bölümüne tercih listelerinde yer vermek isteyen aday öğrenciler aşağıdaki dersleri almalıdır. Bu dersler;

Eczacılık Tarihi ve Eczacılık Terminolojisi,

Eczacılık Mevzuatı,

Eczacılık ve Temel Tıp Bilimi,

Analitik ve Organik Kimya,

Farmasötik Hammaddeler,

Klinik Eczacılık,

Farmasötik Bakımlar,

Farmasötik Teknoloji Uygulamaları,

Fitoterapide Kullanılan Droglar,

Farmakognozi Uygulamaları,

Kanıta Dayalı Eczacılık ve de Araştırma,

Nutrasötik Madde ve de Nurtasötik Ürünler,

Organik Bileşikler,

İlaçların Kimyasal Olarak Adlandırılması,

Kozmetikte Kullanılan Bitkiler,

Onaylı Rekombinant Antikorlar,

Türkiye'de İlaç Etkin Maddeleri Üretimi,

Eczacılar İçin Bazı Pratik Semptomatoloji Bilgileri,

Antisens Teknolojisinde Bazı İnovatif Yaklaşımlar,

Üst Solunum Yolu Hastalıkları ve de İlaçları gibi pek çok dersi toplamda 8 yarıyıllık eğitim süresince başarı ile tamamlayıp yükümlü olacaklardır. Ayrıca eczacılık öğrencileri eğitim süreleri boyunca da hastane ve eczane stajları yaparlar. Eczacılık Fakültesi Bölümü Lisans Diploması bu kişilere takdim edilir. Sonrasında ise Eczacılık Fakültesi mezunu olan kişilere eczacı unvanı verilmektedir.

Eczacılık Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Eczacılık bölümü günümüz koşullarında pek çok üniversite de yer almaktadır. Bu eczacılık bölümü birçok devlet üniversitesi ve de özel üniversitelerde de yer almaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi listelenmektedir. Bunlar;

Yeditepe Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

Süleyman Demirel Üniversitesi,

Ege Üniversitesi,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,

Marmara Üniversitesi,

Gazi Üniversitesi,

Dicle Üniversitesi,

Anadolu Üniversitesi,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

Erciyes Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi,

Trakya Üniversitesi,

Mersin Üniversitesi,

Selçuk Üniversitesi,

Lokman Hekim Üniversitesi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

İstanbul Medipol Üniversitesi,

Doğu Akdeniz Üniversitesi,

Yakın doğu üniversitesi gibi pek çok üniversite günümüzde yaygın olarak eczacılık bölümünde tercih edilmektedir. Buna ek olarak bu üniversitelerdeki eczacılık bölümlerinde çok değerli olan hocalar ile kaliteli olan eğitimler verilmektedir.

Eczacılık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sağlık bilimlerini ilaç bilimleri ile ilişkilendiren ve de ilaçların güvenli, etkili, uygun fiyatlı kullanımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Eczacılık bölümü mezunu olan kişilerin çalışma alanları oldukça fazladır. Bu nedenle kişiler hiç kuşkusuz bu bölümü seçebilir ve tercih listelerine ekleyebilirler.

Eczacılık Bölümü Mezunları İçin İş Olanakları Nelerdir?

Eczacılık bölümü mezunları genelde pek çok iş imkanına sahip olurlar. Yeni mezun eczacılar adına kariyer fırsatları çok çeşitli olmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Kişisel Eczane,

Hastane Eczanesi ve Hasta Klinikleri,

İlaç Sanayii,

Kozmetik Firmaları,

Adli Tıp Kurumları,

Ecza Depoları,

Endüstriyel Eczacılık Kurumları yani Üretim, AR-GE, Epidemiyoloji, Test, Farmakoepidemioloji),

Bazı Klinik Araştırma Laboratuvarları,

Sosyal Güvenlik Kurumu alanları gibi pek çok alanda kendilerine yeni çalışma imkanları yaratabilirler. Bunların haricinde bir de akademik kariyerlerine devam edebilirler. Eczacılık bölümü mezunları ayrıca eğitmen olarak ilgili üniversitelerde çalışabilmektedirler. Söz konusu olan çalışma alanlarından genelde devlet bünyesinde yer alan kişiler için ise adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’ den elde edeceği sonuçlar her zaman için belirleyici olur. Bu nedenle kamu kurum ve kamu kuruluşlarında çalışma isteyen eczacılık bölümü mezunları KPSS’ ye mutlaka girip şansını denemelidir.