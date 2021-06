Ects Nedir? Akts Ve Ects Terimleri Aynı Mı? 1 Ects Kaç Kredi Yapar?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Avrupa içerisinde bulunmakta olan üniversiteler arasında öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak amacı doğrultusunda geliştirilmiştir. Bu sistem baza alınarak, öğrencinin ne kadar başarılı olduğu, ne kadar ders aldığı gibi çeşitli soruların yanıtı belli bir standart dahilinde verilebilmektedir. Öğrenci hareketliliğinde en büyük öneme sahip olan sistemler arasında yer almaktadır.

ECTS Nedir?

ETC, Sokrates-Erasmus kapsamında desteklenmekte olan bir başka etkinlik alanını meydana getiren Avrupa Kredi Transfer Sistemi bir akademik denklik sistemidir. Bu sistemin temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında eğitim gören değişim öğrencilerinin almış oldukları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir şekilde ilgili kurumlar tarafından karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır.

ETC, sisteminin uzun vadeli gayesi ise, kredi ve not verme konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamaktır. Bu sayede Avrupa Bütünleşmesinin eğitim boyutuna güç kazandırılması sağlanmaktadır. Bu yönden Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yükseköğrenim alanında Avrupa kapsamında geçerli bir 'ortak dil’ olarak ifade edilebilir.

ECTS öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında görmüş oldukları eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak amacıyla AB tarafından 1980’lerin sonuna doğru geliştirilmiş olan bir sistemdir.

AKTS ve ECTS Terimleri Aynı mı?

AKTS ve ECTS terimleri; Avrupa Kredi Transfer Sistemini ifade eder. Yani her iki terim de aynı anlamı içerir. Her iki terim arasındaki tek fark; AKTS teriminin Türkçe dilinde Avrupa Kredi Transfer Sisteminin kısaltılmışı olarak kullanılmasıdır. ECTS ise İngilizce olan European Credit Transfer System kelimelerinin kısaltılmışıdır. Dolayısıyla her ikinin ifade ettiği anlam aynıdır. Sadece ifade dili farklıdır. ECTS ve AKTS bir akreditasyon sistemidir.

Bu akreditasyon sistemi, öğrencilerin yurt dışında görmüş olduğu eğitimin kendi ülkelerinde de geçerli olmasını garanti altına almak için oluşturulmuştur. Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş olan bir sistemdir. Yani bu sistem tüm Avrupa birliği ülkeleri arasında kullanılmakta olan ortak bir sistem olma özelliği taşımaktadır. Bu sistem sayesinde öğrenciler eğitimlerini belli standartlara göre alabilme olanağına sahip olmaktadır.

1 ECTS Kaç Kredi Yapar?

ECTS sisteminde bir akademik yıl için diğer bir tabirler iki dönem için 60 AKTS kredisi verilmektedir. Bir dönem için ise sadece 30 kredi verilmesi söz konusudur. Bir akademik yılın ise 1500 ila 1800 saat arasında sürdüğü göz önünde bulundurulursa, bir kredinin yaklaşık olarak 25 ila 30 saat çalışmaya denk geldiği sonucu çıkarılabilmektedir.

1 akademik yıl içerisinde 3 dönem uygulaması bulunmakta olan kurumlarda, her bir dönem için 20 ECTS kredisi verilmektedir. Öğrenciler, dört yıllık eğitim sürecinin sonunda toplam olarak 240 ECTS kredisi toplayarak mezun olmaktadır.

Bir senelik toplam 60 ECTS’i oluşturulmasında, 1 ECTS= 25-30 çalışma saati olarak düşünülmektedir. Bir günde öğrencinin 8 saat çalıştığının varsayılması durumunda bu yıllık 1500-1800 saat (37,5-45 hafta/yıl( tutarında bir iş yüküne karşılık gelmektedir.

İdeal olan hesaplama tekniği, öğrencilerin herhangi bir ders için harcamış durumda oldukları toplam zamanın ölçülmesidir. Bu sayede, öğrencilerin bir dönemde almak mecburiyetinde oldukları derslerin her biri için ayrı ayrı hesaplanmış olan toplam iş yükü miktarı 30 ECTS yani bir dönemlik kredi miktarı olarak düşünülerek, toplam iş yükü içerisinde her bir dersin karşılık gelmiş olduğu ECTS belirlenir.

Derslerin mevcut toplam iş yükü hesabında anketler ile öğrencilerin katılımının sağlanması oldukça önemlidir. Kısaca ECTS kredisi, bir akademik seneyi herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı şekilde tamamlamak için gerekeli olan toplam çalışma süresine göre, ilgili dersin ne kadarlık çalışma gerektirdiğini belirten bir sayı olmaktadır.