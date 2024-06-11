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Ebeveynler karneleri nasıl değerlendirmeli?

Güncelleme Tarihi:

#Karne#Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık#Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez
Ebeveynler karneleri nasıl değerlendirmeli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 13:30

Geçtiğimiz sene 11 Eylül’de başlayan eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek. Bu süre boyunca yaklaşık 20 milyon öğrenci, sene sonunda evine iyi bir karne götürebilmek için çabaladı.

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Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı öğrencilerin karne günü hedeflediği başarıyı sağlayamadığı için buruk geçebilir. Kıbrıs İlim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez, iyi bir karneyle karşılaşamayan velilerin çocuklarına nasıl tepki vereceği konusunda zorlanabileceğini söylüyor. Prof. Dr. Sökmez, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında ebeveynlerin karneleri nasıl değerlendirmesi gerektiğini anlatıyor.

Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez’in yazısını okumak için tıklayın.

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#Karne#Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık#Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez

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