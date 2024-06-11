Ebeveynler karneleri nasıl değerlendirmeli?

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Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı öğrencilerin karne günü hedeflediği başarıyı sağlayamadığı için buruk geçebilir. Kıbrıs İlim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez, iyi bir karneyle karşılaşamayan velilerin çocuklarına nasıl tepki vereceği konusunda zorlanabileceğini söylüyor. Prof. Dr. Sökmez, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında ebeveynlerin karneleri nasıl değerlendirmesi gerektiğini anlatıyor.

Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez’in yazısını okumak için tıklayın.