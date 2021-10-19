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EBA’dan meslekler hakkında bilgi  

#EBA#İŞKUR#Meslekler
EBA’dan meslekler hakkında bilgi

Öğrenci, öğretmen ve velilerin faydalanması amacıyla içinde 250 mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kitapçıklar, Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) erişime sunuldu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) hazırladığı meslek bilgi kitapçıkları, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı olarak kurulan EBA platformuna entegre edildi.

Kariyer planlaması yapan öğrencilere rehber olacak kitapçıklarda, 250 mesleğe ilişkin bilgi yer alıyor.

Öğretmen ve veliler de doğru tercih konusunda kitapçıklardan faydalanabilecek.

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#EBA#İŞKUR#Meslekler

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