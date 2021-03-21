Selçuk, televizyonların kurulmasının ardından öğretmenlerin de büyük fedakârlıklarla görev aldığına işaret ederek, bir öğretmenin gülümseten anısını şu sözlerle aktardı: “Öğretmenler kamera arkası, kamera önü ne demektir bütün bunlarla ilgili teknik dersler aldılar. Sonrası artık su gibi akmaya başladı. Bir öğretmenimiz ‘Pazara gittim, pazarcı, EBA Hanım hoş geldiniz dedi. EBA Hanım ne demek, dedim. Siz EBA’da ders veriyorsunuz ya o yüzden EBA Hanım diye çağırıyorum dedi’ diye anlatıyor. Bu, her gün gördüğü kişi olarak öğretmenlerimizin toplumun belirgin bir üyesi haline gelmelerine yol açtı.”

YURTDIŞINA DA YAYIN YAPACAK

Bakan Selçuk, EBA’nın kullanımı için KKTC’nin ardından Azerbaycan ile de bir çalışma içinde olduklarını belirterek “Kosova’dan da talep var. EBA artık yurtdışındaki Türklerin de hizmetinde olacak” dedi.