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Eğitim
AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘EBA Hanım hoş geldiniz’

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‘EBA Hanım hoş geldiniz’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV stüdyosunda değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, televizyonların kurulmasının ardından öğretmenlerin de büyük fedakârlıklarla görev aldığına işaret ederek, bir öğretmenin gülümseten anısını şu sözlerle aktardı: “Öğretmenler kamera arkası, kamera önü ne demektir bütün bunlarla ilgili teknik dersler aldılar. Sonrası artık su gibi akmaya başladı. Bir öğretmenimiz ‘Pazara gittim, pazarcı, EBA Hanım hoş geldiniz dedi. EBA Hanım ne demek, dedim. Siz EBA’da ders veriyorsunuz ya o yüzden EBA Hanım diye çağırıyorum dedi’ diye anlatıyor. Bu, her gün gördüğü kişi olarak öğretmenlerimizin toplumun belirgin bir üyesi haline gelmelerine yol açtı.”

YURTDIŞINA DA YAYIN YAPACAK 

Bakan Selçuk, EBA’nın kullanımı için KKTC’nin ardından Azerbaycan ile de bir çalışma içinde olduklarını belirterek “Kosova’dan da talep var. EBA artık yurtdışındaki Türklerin de hizmetinde olacak” dedi.

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