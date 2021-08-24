E Sporcu Nasıl Olunur? Kaç Yaşında E-Sporcu Olunur? 2021'de Ne Kadar Kazanıyorlar?

Bir eSpor sporcusu olmak, küçümsenmemesi gereken bir meslektir. Profesyonel bir eSpor sporcusu olmak her çaylak oyuncunun hayalidir. Bu alana atlamak istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmeniz gerekiyor.

eSporcu Nasıl Olunur?

Oyun endüstrisindeki çok sayıda oyun ve oyun türüyle, eSpor dünyasına girmeye hazır olduğunuzda en önemli adımınız, ustalaşmak istediğiniz belirli bir türe ait belirli bir oyunu seçmektir. Tıpkı bir sporcu gibi, bir eSpor sporcusu da yoğun ve sistematik bir eğitime ihtiyaç duyar. Tüm eSpor profesyonelleri prestijli statülerine eğitimler yoluyla ulaşırlar. Her eSpor yarışmasında rakipleriniz gerçek insan olduğu için, mümkün olan en zor AI'larla ve özellikle diğer eSports sporcularıyla antrenman yapmalısınız.

Motivasyon, size devam etme gücü veren ana itici güçtür. Oyunların zorluğu ve dik öğrenme eğrisinin yanı sıra yaşayabileceğiniz kayıplar sinirlerinizi kırabileceğinden, motive kalmak genellikle zordur. Oyun becerinizi ve tarzınızı geliştirmek için kendinizi motive edip teşvik edebileceğiniz için, sağlıklı yaşam tarzını sürdürmeniz önemlidir. Oyuna o kadar dalmış olsanız da, tüm gününüzü oyun oynayarak geçirmek istiyorsanız, sağlıklı yaşam tarzından asla vazgeçmemelisiniz.

Oyununuzda ustalaştıktan sonra, eSpor topluluklarından birine katılmayı düşünebilirsiniz. İnternet forumları, sizi yeni bir üye olarak karşılayacak olan eSpor topluluklarını bulmak için harika yerlerdir. Uluslararası üyelere açık eSpor toplulukları arıyorsanız Reddit gibi açık forumlar iyi bir başlangıç olacaktır. Profesyonel eSpor sporcularının oyun stilini, oyuncular için bir video platformu olan Twitch veya YouTube'daki video yayınlarını izleyerek gerçekten öğrenebilirsiniz.

Becerinizi ve oyun tarzınızı mükemmelleştirerek mükemmel bir şekilde oynayabilirsiniz, ancak son teknoloji oyun ekipmanlarıyla daha da iyi bir performans sergileyebilirsiniz. Piyasada bulabileceğiniz çeşitli oyun klavyeleri, fareleri ve kulaklıkları hakkında araştırma yapmalı ve mümkünse denemelisiniz. Yaptığınız tüm eğitimlerden sonra bir sonraki göreviniz itibarınızı ve ekibinizi oluşturmaktır. İyi bir kimyaya sahip bir takım oluşturduğunuzda, mevcut herhangi bir yerel turnuvaya katılmaya başlayabilirsiniz.

Kaç Yaşında eSporcu Olunur?

Her lige rehberlik eden eSpor yaşı düzenlemesi yoktur. Her ligin kendi yaş sınırlamasını belirlemesine izin verilir. Overwatch Ligi'nde rekabet edebilmek için en az 18 yaşında olmanız gerekirken, Süper Lig'de oyuncular 6 ila 16 yaş arasında olabilir. Büyük ligler hala yarışmalar için bir yaş sınırlaması getirmeye çalışıyor. Çünkü aileler içi hala bu tip bir sporun kabul görmediğini düşünüyorlar. Bu düşünce yavaş yavaş değişiyor olsa da organizatörler hala profesyonel oyun oynamanın norm olmadığının farkındalar. Kısacası bir yaş sıralaması bulunmuyor. Daha çok becerilere bağlı bir durum söz konusudur.

2021'de Ne Kadar Kazanıyorlar?

eSpor sporcularının para kazanmanın en yaygın yolları tunuvalardan aldıkları para ödülü, akış ve sponsorluklardır. Ancak, para ödülü almak her zaman kolay değildir. Parayı almak için kazanmanız gerektiğinden garanti edilmez. Bu yüzden eSpor oyuncuları Twitch gibi akış platformları aracılığıyla yayın yapıyor. Belirli yayınların hayranları, en sevdikleri eSpor oyuncularına para bağışlıyor. Ücretli abonelikler aynı zamanda yayıncıların para kazanması için harika bir yoldur.

Diğer yandan yayın akışına alınan sponsorluklarda oyuncuya para kazandırır. Çünkü şirketlerin ürünlerini kullanmaları veya ürün reklamı yapmaları için firmalar oyunculara ödeme yapıyor. Genellikle yayıncıya, izleyicileriyle paylaşacakları bir indirim kodu da verilir ve insanlar kodu kullandığında yayıncı, satın alma tutarının bir yüzdesine sahip olur.