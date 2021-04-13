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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:00 | Son Güncelleme:

E Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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E Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

''D'' harfinden sonra gelen E, alfabemizin 6. harfidir. E, birçok kelimede kısaltma olarak kullanılır. Örneğin e-posta kelimesindeki ''e'' elektronik kelimesinin kısaltmasıdır. E harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.

Türkiye'de E harfi ile başlayan en popüler isimler Emre ve Emine'dir. Ebru ve Esra isimleri de son yıllarda en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor.

 E Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

 Engerek Yılanı

 Eşek

 Eşek Arısı

 Elmas Çıngıraklı Yılan

 Ejder Sineği

 Ebe Kurbağa

 E Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

 Erzurum

 Edirne

 Eskişehir

 Erzincan

 Elazığ

 E Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

 Ermenistan

 El Salvador

 Ekvator

 Endonezya

 E Harfi ile Başlayan İsim

 E harfi ile başlayan erkek isimleri:

 Enver

 Emirhan

 Engin

 Ege

 Emre

 Edip

 Ediz

 Egemen

 Ekim

 Emir

 Emin

 Ercan

 Ersan

 Erdi

 Emirhan

 Erbuğ

 Erbil

 Erbatur

 E harfi ile başlayan kadın isimleri:

 Ergül

 Ecem

 Elif

 Emine

 Elmas

 Eda

 Ebru

 Esra

 Edanur

 Edibe

 Efsun

 Ece

 Eylem

 Esma

 E harfi ile Başlayan Eşya

 Emniyet Kemeri

 Elbise Dolabı

 Eldiven

 Elbise Askısı

 Ecza Dolabı

 El Arabası

 Elektrikli Süpürge

 Etek

 E Harfi ile Başlayan Bitki

 Enginar

 Eğrelti Otu

 Ebegümeci

 E Harfi ile Başlayan Çiçek

 Erika Çiçeği

 Eşek Lalesi

 E Harfi ile Başlayan Meyve

 Elma

 Erik

 Ejder Meyvesi

 E Harfi ile Başlayan Kuş

 Ebabil

 El Koca Kuşu

 E Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Emin Gürsoy

 Emre Kınar

 Engin Altan Düzyatan

 Ecem Baltacı

 Ecem Özkaya

 Ececan Gümeci

 Emre Yetim

 Emre Basalak

 Esra Bezen Bilgin

 Esra İşgüzar

 Emine Sarıkaya

 Emin Olcay

 Emin Alper

 Ecem Uzun

 Ebru Destan

 Ebru Kural

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