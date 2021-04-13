E Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
''D'' harfinden sonra gelen E, alfabemizin 6. harfidir. E, birçok kelimede kısaltma olarak kullanılır. Örneğin e-posta kelimesindeki ''e'' elektronik kelimesinin kısaltmasıdır. E harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.
Türkiye'de E harfi ile başlayan en popüler isimler Emre ve Emine'dir. Ebru ve Esra isimleri de son yıllarda en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor.
E Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Engerek Yılanı
Eşek
Eşek Arısı
Elmas Çıngıraklı Yılan
Ejder Sineği
Ebe Kurbağa
E Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri
Erzurum
Edirne
Eskişehir
Erzincan
Elazığ
E Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
Ermenistan
El Salvador
Ekvator
Endonezya
E Harfi ile Başlayan İsim
E harfi ile başlayan erkek isimleri:
Enver
Emirhan
Engin
Ege
Emre
Edip
Ediz
Egemen
Ekim
Emir
Emin
Ercan
Ersan
Erdi
Emirhan
Erbuğ
Erbil
Erbatur
E harfi ile başlayan kadın isimleri:
Ergül
Ecem
Elif
Emine
Elmas
Eda
Ebru
Esra
Edanur
Edibe
Efsun
Ece
Eylem
Esma
E harfi ile Başlayan Eşya
Emniyet Kemeri
Elbise Dolabı
Eldiven
Elbise Askısı
Ecza Dolabı
El Arabası
Elektrikli Süpürge
Etek
E Harfi ile Başlayan Bitki
Enginar
Eğrelti Otu
Ebegümeci
E Harfi ile Başlayan Çiçek
Erika Çiçeği
Eşek Lalesi
E Harfi ile Başlayan Meyve
Elma
Erik
Ejder Meyvesi
E Harfi ile Başlayan Kuş
Ebabil
El Koca Kuşu
E Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Emin Gürsoy
Emre Kınar
Engin Altan Düzyatan
Ecem Baltacı
Ecem Özkaya
Ececan Gümeci
Emre Yetim
Emre Basalak
Esra Bezen Bilgin
Esra İşgüzar
Emine Sarıkaya
Emin Olcay
Emin Alper
Ecem Uzun
Ebru Destan
Ebru Kural